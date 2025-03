Finding Frankie: Lustige Spielshow wird im April zum Horror

Autor:, in / Finding Frankie

Publisher Perp Games und Entwickler SUPERLOU werden das First-Person-Parkour-Horrorspiel Finding Frankie am 15. April, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen.

Die Ankündigung erfolgte während des Future Games Show Spring Showcase, bei dem ein neuer Trailer zum Veröffentlichungsdatum dieser schrecklich abgedrehten Spielshow vorgestellt wurde.

Finding Frankie wurde ursprünglich Ende 2024 für PC veröffentlicht und wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen gelobt.

Nach der Entdeckung einer geheimen Einladung, die in einer Schachtel mit Frankies Fruit Flakes-Müsli versteckt ist, werden die Spieler in den Parkour Palace eingeladen, um an einer lustigen Spielshow teilzunehmen. Eine unerwartete und unheimliche Wendung tritt ein, als Frankie und seine Kumpels von ihren freundlichen Cartoon-Persönlichkeiten abweichen und dunkle und tödliche Absichten offenbaren.

Nur wenn die Spieler komplizierte, herausfordernde Parkour-Umgebungen durchqueren, sich heimlich durch furchterregende Figuren bewegen und durch bunte Hindernisparcours schwingen und hüpfen, haben sie eine Chance, als Sieger hervorzugehen – und, was noch wichtiger ist, eine vernichtende „Eliminierung“ durch die übergroßen Hände von Frankie zu vermeiden.

Features

Kämpft um euer Leben, während ihr gegen zwei andere Teilnehmer in Frankies verdrehter Parkour-Spielshow antretet. Rennt, springt, schwingt und rutscht euch euren Weg durch Parkour- und Hindernisparcours und weicht dabei Frankie, Henry Hotline und vielen anderen furchterregenden Gegnern aus.

Erlebt eine Vielzahl von Parkour-Mechaniken, darunter Stangenschwingen, Wandspringen, Schienenschleifen, Trampolinspringen und mehr.

In den Momenten, in denen ihr nicht schwingt oder von der Wand springt, begleitet euch ein vielseitiger Freund auf eurer Reise – Deputy Duck!

Deputy Duck erweist sich als Tausendsassa, der nicht nur blinkende Lichter ausstrahlt und Radar scannt, sondern auch absolut liebenswert ist.

Begebt euch auf eine Erkundungstour durch den weitläufigen Frankie’s Parkour Palace, der von Indoor-Trampolinparks bis hin zu komplizierten Hindernisparcours reicht. Navigiert durch engere Räume wie Lüftungsschächte und die dunklen, labyrinthartigen Tunnel, die sich unter dem Gebäude schlängeln.