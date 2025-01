Finding Frankie: Verrücktes Parkour-Horrorspiel angekündigt

Autor:, in / Finding Frankie

Der Publisher Perp Games freut sich, seine Zusammenarbeit mit dem Entwickler SUPERLOU bekannt zu geben, um das von der Kritik gefeierte First-Person-Parkour-Horrorspiel Finding Frankie auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S zu bringen.

Fans von Maskottchen-Horrorspielen wie FNAF und Poppy Playtime werden sich in diesem schaurigen Erlebnis wie zu Hause fühlen. Macht euch bereit für die abgedrehteste Gameshow aller Zeiten!

Wenn ihr eine der drei geheimen Einladungen entdeckt, die in einer Schachtel mit Frankie’s-Müsli versteckt sind, nehmt ihr die Herausforderung an, gegen zwei andere Teilnehmer in einer auf den ersten Blick lustigen Parkour-Gameshow anzutreten.

Doch obwohl diese Spielshow immer noch auf Parkour und Hindernisparcours basiert, nimmt sie eine unerwartete tödliche Wendung. Frankie, Henry Hotline und die anderen Charaktere weichen von ihren freundlichen Cartoon-Persönlichkeiten ab und offenbaren ein lebensechteres und unheimlicheres Wesen. Während ihr euch durch komplizierte und herausfordernde Parkour-Levels und Hindernisparcours bewegt, müsst ihr euch bemühen, als Sieger hervorzugehen, während ihr und eure Mitstreiter systematisch eliminiert werden.

Finding Frankie bietet folgende Features:

Kämpft um euer Leben, während ihr gegen zwei andere Teilnehmer in Frankies verdrehter Parkour-Spielshow antretet. Rennt, springt, schwingt und rutscht euch euren Weg durch Parkour- und Hindernisparcours, während ihr Frankie, Henry Hotline und vielen anderen furchterregenden Feinden ausweicht.

Erlebt eine Vielzahl von Parkour-Mechaniken, darunter Stangenschwingen, Wandspringen, Schienenschleifen, Trampolinspringen und vieles mehr.

In den Momenten, in denen ihr nicht schwingt oder von der Wand springt, begleitet euch ein vielseitiger Freund auf eurer Reise – Deputy Duck!

Deputy Duck erweist sich als Tausendsassa, der nicht nur blinkende Lichter und Radarstrahlen aussendet, sondern auch absolut liebenswert ist.

Begebt euch auf eine Erkundungstour durch den weitläufigen Frankie’s Parkour Palace, der von Indoor-Trampolinparks bis hin zu verschlungenen Hindernisparcours reicht. Navigiert durch enge Räume wie Lüftungsschächte und die dunklen, labyrinthartigen Tunnel, die sich unter dem Gebäude schlängeln.

„Finding Frankie ist ein großartiges, rasantes Horrorspiel und wir von Perp Games freuen uns sehr, dass wir dabei helfen können, das Spiel auf die Konsolen zu bringen“, sagt Rob Edwards, CEO von Perp Games, “Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler auf Xbox und PlayStation zu sehen.“ „Perp Games hat uns die Möglichkeit gegeben, Finding Frankie den sehnsüchtig wartenden Konsolenfans auf eine höchst fantasievolle und einzigartige Weise näher zu bringen. Durch die unglaubliche Zusammenarbeit und das Fachwissen von Perp Games sind wir zuversichtlich, dass es ein großartiges Erlebnis wird, das selbst die größten Finding Frankie-Fans zufriedenstellen wird.“ – SUPERLOU