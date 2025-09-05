Firaxis Games: 2K bestätigt Entlassungen

Image: - - - -

Beim Entwicklerstudios der Spielreihen Civilization und XCOM gab es Entlassungen, wie 2K bestätigt.

Eine unbekannte Anzahl von Mitarbeitern beim Entwicklerstudio Firaxis Games verliert ihre Jobs. 2K bestätigte die „Reduzierung“, nannte aber keine Zahlen.

Bei dieser Umstrukturierung könnten mehrere dutzend Menschen von einer Entlassung betroffen sein.

Gegenüber der Seite Game Developer sagte ein Sprecher, dass es zu einem „Personalabbau bei Firaxis Games gekommen ist“, da man es „umstrukturiert und optimiert”. Das Ziel sei es „Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Kreativität“ zu fördern.