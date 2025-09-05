Firaxis Games: 2K bestätigt Entlassungen

Eine unbekannte Anzahl von Mitarbeitern beim Entwicklerstudio Firaxis Games verliert ihre Jobs. 2K bestätigte die „Reduzierung“, nannte aber keine Zahlen.
Bei dieser Umstrukturierung könnten mehrere dutzend Menschen von einer Entlassung betroffen sein.
Gegenüber der Seite Game Developer sagte ein Sprecher, dass es zu einem „Personalabbau bei Firaxis Games gekommen ist“, da man es „umstrukturiert und optimiert”. Das Ziel sei es „Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Kreativität“ zu fördern.
Mit anderen Worten: Spiel ist gefloppt, Entwickler müssen gehen.
Immer dieses PR gerede.
Anpassungsfähigkeit, Kreativität und Zusammenarbeit wird durch Entlassungen gefördert, wusste ich gar nicht 🙃…