Firaxis Games: Jake Solomon geht nach 27 Jahren, Heather Hazen übernimmt

2K gab heute bekannt, dass Chief Operating Officer von Firaxis Games, Heather Hazen, zur Studioleiterin befördert wurde und damit eine neue Ära in der Entwicklung des interaktiven Unterhaltungsstudios einläutet, das hinter Sid Meier’s Civilization, XCOM und dem kürzlich veröffentlichten Marvel’s Midnight Suns steht.

Als neue Leiterin des Studios wird Hazen die Entwicklungsteams von Firaxis Games leiten und die Mission verfolgen, die besten Strategiespiele der Welt zu entwickeln.

Mit 22 Jahren Erfahrung in der Spiele- und Unterhaltungsbranche kam Hazen 2020 als Chief Operating Officer des Studios zu Firaxis Games. Vor Firaxis Games war sie als Executive Producer bei Epic Games an Fortnite sowie bei PopCap Games an Plants vs. Zombies und Bejeweled beteiligt.

Die Beförderung von Heather Hazen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der langjährige Studioleiter von Firaxis, Steve Martin, das Studio nach mehr als 25 Jahren verlassen wird.

David Ismailer, Präsident von 2K zum Personalwechsel: „Wir freuen uns, Heather Hazen als neue Studioleiterin von Firaxis Games begrüßen zu dürfen, und sind überzeugt, dass sie den Erfolg, den Firaxis als Teil des unabhängigen Studiomodells von 2K immer wieder erzielt hat, weiter vorantreiben wird. 2K und Firaxis Games sind sehr dankbar für das Fundament, das Steve Martin während seiner Zeit bei dem Studio gelegt hat, indem er mehr als 30 Spieleinführungen in drei Genre-definierenden Franchises geleitet hat, und dafür, dass er Heather einen reibungslosen Übergang in ihre neue Rolle ermöglicht hat. Firaxis ist eines der renommiertesten Studios unseres Unternehmens und der Branche, und wir sind zuversichtlich, dass das Team unter ihrer Führung weiterhin Großes leisten wird.“

Hazen sagte über ihre neue Aufgabe: „Ich bin begeistert, dass ich die Gelegenheit habe, das geschichtsträchtige Erbe des Studios fortzuführen, beginnend mit der Ankündigung, dass Firaxis an der nächsten Iteration der legendären Civilization-Franchise arbeiten. Ich habe das Glück, mit einigen der besten Entwickler in unserer Branche zusammenzuarbeiten, und wir haben vor, die Civilization-Reihe für unsere Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zu neuen Höhen zu führen. Darüber hinaus werden wir Marvel’s Midnight Suns auch nach dem Launch mit Inhalten unterstützen und neue kreative Projekte für unsere Teams erkunden.“

Ed Beach wird seine Rolle als Creative Director für das kommende Civilization fortsetzen. Beach ist seit mehr als 15 Jahren an der Entwicklung von Civilization-Titeln beteiligt und leitete zuletzt das Design von Civilization VI.

Darüber hinaus wird Jake Solomon, ehemaliger Creative Director der XCOM-Reihe und von Marvel’s Midnight Suns, das Studio verlassen. Solomon verlässt das Studio nach über zwei Jahrzehnten bei Firaxis Games und war maßgeblich an der Wiederbelebung des taktischen, rundenbasierten Genres mit den Veröffentlichungen von XCOM: Enemy Unknown, XCOM 2 und Marvel’s Midnight Suns beteiligt.

Über seinen Weggang sagte Solomon: „Ich schlage ein neues Kapitel auf, aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, meine Träume bei Firaxis Games zu verwirklichen. Ich bin jedem dankbar, der XCOM und Marvel’s Midnight Suns genossen hat, und meinen Entwicklungs- und Publishing-Partnern, die geholfen haben, diese Spiele zum Leben zu erwecken.“

Ismailer fügte hinzu: „Jake hat die taktischen, rundenbasierten Spiele revolutioniert und die Messlatte für das Storytelling im Strategie-Genre immer höher gelegt. Wir wissen seine Arbeit sehr zu schätzen und können es kaum erwarten, zu sehen, was er als nächstes macht.“