Firaxis Games: Kein neues XCOM-Spiel in Entwicklung

Fans von XCOM brauchen jetzt starke Nerven: Wie Jake Solomon angibt, arbeitet er noch nicht an einem neuen XCOM-Spiel für Firaxis Games.

Im aktuellen Interview mit VGC erklärte Jake Solomon, Director von XCOM: Enemy Unknown und XCOM 2, dass er aktuell nicht an einem neuen Teil der XCOM-Reihe arbeitet.

Ihm ist bewusst, dass die Fans sich eine Fortsetzung sehnlich wünschen. Allerdings ist er derzeit mit Arbeiten an Marvel Midnight Suns beschäftigt.

„Ich persönlich habe im Moment keine Informationen darüber und ich sage das, weil ich wirklich gestern an den Abbey-Outfits und Umfärbungen von Morbius gearbeitet habe, also arbeite ich nicht daran“, sagte er. „Ich habe keine geheime Agenda, ich weiß zu diesem Zeitpunkt nichts über XCOM.“

Somit ist zu vermuten, dass Firaxis Games den Fans noch Geduld abfordern wird. Bereits sechs Jahre sind seit Erscheinen der Erweiterung XCOM 2: War of the Chosen verstrichen. Dabei ist die Marke laut Solomon nicht abgeschrieben, er betonte letztes Jahr in einem weiteren Interview:

„Solange ich lebe, solange Firaxis lebt, ist XCOM… ich werde nicht einmal sagen, dass es schläft. Ich würde sagen, XCOM ist definitiv nicht tot.“

Wie viel Wartezeit noch ansteht, ist dabei vollkommen unklar. Während PC-Spieler 2020 mit XCOM: Chimera Squad einen eigenständigen Ableger erleben konnten, blieb er Konsolenspielern bisher vorenthalten.

Hoffnung keimte vor zwei Jahren auf, da eine PEGI-Einstufung für Konsolen bekannt wurde. Eine Ankündigung blieb seitdem indes allerdings aus. Viele Augen richten sich daher mit großem Interesse auf das von Firaxis-Veteranen neu gegründete Studio „Bit Reactor“.