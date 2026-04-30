Firaxis Games: Neues Logo zum 30. Jubiläum enthüllt

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Zum 30-jährigen Bestehen hat Firaxis Games eine neue visuelle Identität vorgestellt und gleichzeitig eine umfangreiche Jubiläumsinitiative für den gesamten Mai angekündigt.

Im Zentrum steht ein überarbeitetes Logo, das die zukünftige Ausrichtung des Studios widerspiegeln soll. Das Design verbindet klassische Elemente mit einer modernen, klaren Optik und richtet den Fokus auf die kommenden Jahrzehnte der Strategieentwicklung.

Begleitend startet eine Reihe von Aktionen für die Community. Den Auftakt macht ein Legacy-Sale auf Steam mit Rabatten auf bekannte Titel aus dem Portfolio. Am 1. Mai folgt eine offizielle Jubiläumsfeier über die Social-Media-Kanäle des Studios, inklusive Gewinnspielaktionen.

Weitere Programmpunkte sind ein Auftritt von Präsidentin Heather Hazen beim GamesBeat Summit am 19. Mai sowie eine limitierte Merchandise-Kollektion für ausgewählte Creator.

Zusätzlich wurde ein neues Brettspiel im XCOM-Universum angekündigt, das in Zusammenarbeit mit Modiphius Entertainment entsteht und sich am Klassiker XCOM: Enemy Unknown orientiert.

Auch technologisch blickt das Studio nach vorne: Gemeinsam mit NVIDIA sollen künftig bekannte Titel über GeForce NOW in die Cloud gebracht werden.

Mit dieser Kombination aus Rückblick, Community-Aktionen und strategischem Ausblick positioniert sich Firaxis Games klar für die Zukunft und setzt den Fokus weiterhin auf das Genre, das das Studio seit drei Jahrzehnten prägt.