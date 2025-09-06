Firefighting Simulator: Ignite: Alarmierende Spielszenen aus dem Feuerwehr-Simulator

In zwei neuen Videos zeigen wir euch frisches Gameplay aus Firefighting Simulator: Ignite auf der Xbox Series X und geben euch damit einen ersten Eindruck vom kommenden Feuerwehr-Simulator

In Firefighting Simulator: Ignite schlüpft ihr in die Rolle eines US-Feuerwehrmanns in einer fiktiven Stadt des amerikanischen Mittleren Westens und stellt euch realistischen Einsätzen.

Dafür steht euch lizenzierte Ausrüstung von HAIX, Fire-Dex und STIHL zur Verfügung. Um erfolgreich zum Einsatzort zu gelangen, könnt ihr auf Einsatzfahrzeuge wie den TP3 Pumper, den Viper, den 68′ Roadrunner und weitere authentische Modelle zurückgreifen.

Am Einsatzort geht es nicht einfach nur darum, mit dem Löschen zu beginnen. Zunächst müsst ihr die Wasserversorgung sicherstellen, Hindernisse beseitigen und die richtige Taktik wählen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Das Spiel lässt sich nicht nur im Singleplayer erleben, sondern auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern.

Weiteres Gameplay könnt ihr euch bereits heute Abend im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch anschauen.

Firefighting Simulator: Ignite erscheint am 9. September 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

