Firefighting Simulator: Ignite: Brandbekämpfung im Launch-Trailer

Der Firefighting Simulator: Ignite ist ab sofort einsatzbereit und fordert Spieler zur Brandbekämpfung auf.

Firefighting Simulator: Ignite, veröffentlicht von astragon Entertainment und entwickelt von weltenbauer, ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

In Firefighting Simulator: Ignite schlüpfen die Spieler auf noch nie dagewesene Weise in die Rolle eines Feuerwehrmanns und stellen sich einer Vielzahl von Missionen – darunter herausfordernde Szenarien wie eingeschlossene Zivilisten, Elektrobrände, brennbare Flüssigkeiten, Fettbrände, Backdrafts, Flashover und Explosionen.

Alle Missionen können entweder im intuitiven und kooperativen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler oder im Einzelspielermodus gespielt werden, in dem NPC-Teammitglieder unterstützen und befehligt werden können.

Dank Crossplay können Spieler über alle unterstützten Plattformen hinweg zusammenarbeiten, während der integrierte Voice-Chat eine nahtlose Kommunikation und präzise Aufgabenkoordination ermöglicht.

Seid der Held, den Oakridge City braucht

Die Feuerwache in der fiktiven Stadt Oakridge City dient als zentrale Drehscheibe, von der aus Missionen gestartet werden.

Um verschiedene Arten von Bränden zu bekämpfen, bietet Firefighting Simulator: Ignite authentische Ausrüstung von HAIX, Fire-Dex und STIHL sowie offiziell lizenzierte Feuerwehrautos von Rosenbauer America.