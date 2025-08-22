Firefighting Simulator: Ignite: Eine vollständige Mission gibt’s hier zu sehen

Während auf der diesjährigen gamescom Firefighting Simulator: Ignite erstmals öffentlich angespielt werden kann, präsentieren Publisher astragon Entertainment und das Entwicklerstudio weltenbauer. im neuen Trailer eine vollständige Mission. Außerdem wurden erste Inhalte zum kommenden DLC enthüllt.

Die Mission „The Heart of the City“ zeigt einen Einsatz in der Einkaufs-Mall von Oakridge City. Dabei wird dem Spielenden und dem Team alles abverlangt. Das Feuer bricht mitten am Tag aus, während sich zahlreiche Menschen im Gebäude befinden. Nicht alle schaffen es rechtzeitig ins Freie, weshalb die Personenrettung oberste Priorität hat. Bewusstlose Personen sowie Menschen auf dem Dach müssen in Sicherheit gebracht werden. Auch das lodernde Feuer stellt eine große Herausforderung dar: Durch Elektro- und Fettbrände müssen unterschiedliche Löschmethoden angewendet werden.

Das „Summer Camp“-DLC schaltet eine völlig neue Umgebung frei sowie weitere Einsätze. Das Sommer-Camp mit seinem großen See und den Holzhütten dient als Aufenthaltsort für Kinder und Jugendliche – im Ernstfall ist schnelles Handeln gefragt, um die Brände unter Kontrolle zu bringen.

Der DLC erscheint im 4. Quartal 2025 und ist das erste von vielen geplanten Zusatzinhalten, die ebenfalls im Season Pass enthalten sind.

Noch vor der Veröffentlichung am 9. September kann die Firefighting Simulator: Ignite – Year 1 Edition für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden, die neben dem Hauptspiel und das Fire Station Companion Pack auch den Year 1 Season Pass enthält.