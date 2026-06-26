Firefighting Simulator: Ignite: Erhält Motor Vehicle Accident Expansion am 21. Juli

Firefighting Simulator: Ignite erhält am 21. Juli 2026 seine bislang umfangreichste Erweiterung. Mit der Motor Vehicle Accident Expansion und einem gleichzeitig erscheinenden kostenlosen Update bauen astragon und weltenbauer. das Einsatzspektrum der Simulation deutlich aus.

Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen neue Szenarien rund um Verkehrsunfälle. Spieler übernehmen dabei anspruchsvolle Rettungsmissionen, die neue Gameplay-Systeme erfordern. Dazu gehören unter anderem die Befreiung von Personen aus Fahrzeugen, der Einsatz von Sägen sowie das Abdichten von Lecks, um das Austreten von Betriebsstoffen zu verhindern.

Parallel zur kostenpflichtigen Erweiterung erscheint das kostenlose Shannondale Update, das eine neue Stadtregion ins Spiel bringt. Diese umfasst unter anderem einen regionalen Flughafen, ein großes Industriegebiet sowie das Oakridge-City-Kraftwerk. Zusätzlich wird eine neue Hauptmission integriert, die einen ersten spielerischen Vorgeschmack auf die Inhalte der Expansion liefert.

Firefighting Simulator: Ignite Inhalte im Überblick

Motor Vehicle Accident Expansion erscheint am 21. Juli 2026

Neue Missionen rund um Verkehrsunfälle

Neue Gameplay-Mechaniken für Rettungseinsätze

Neue Werkzeuge wie Sägen und Abdichtungs-Equipment

Kostenloses Shannondale Update

Neue Stadtregion mit Flughafen und Industriegebiet

Neue Hauptmission als Einführung in die Expansion

Die Expansion erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und kostet 14,99 Euro (UVP). Sie ist zudem Bestandteil des Year 1 Season Pass sowie der Year 1 Edition des Spiels.

Mit diesem Update erweitert Firefighting Simulator: Ignite seine Simulationstiefe deutlich und setzt den Fokus stärker auf komplexe Einsatzszenarien im Straßenverkehr.