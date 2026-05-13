Firefighting Simulator: Ignite: Erweitert Fahrzeugflotte mit neuen Kenworth-Feuerwehrtrucks

Für Firefighting Simulator: Ignite ist ab sofort ein neues Fahrzeug-DLC verfügbar. Das Kenworth Fire Truck Pack erweitert die Einsatzflotte um drei neue Feuerwehrfahrzeuge der Marke Kenworth.

Konkret basiert das Paket auf dem Kenworth T480, der in drei verschiedenen Einsatzkonfigurationen genutzt werden kann: als Rettungsfahrzeug, Drehleiter sowie als Löschfahrzeug. Damit erhält das Oakridge City Fire Department zusätzliche Optionen für unterschiedliche Einsatzszenarien.

Der neue Inhalt ist ab sofort zum Preis von 6,99 Euro (UVP) erhältlich. Alternativ ist das Pack auch im Year 1 Season Pass enthalten, der wiederum Teil der Year 1 Edition des Spiels ist.

Neben dem Basisspiel bietet der Season Pass zusätzliche Inhalte und ermöglicht laut Publisher eine Preisersparnis von über 35 Prozent im Vergleich zum Einzelkauf der enthaltenen DLCs.

Firefighting Simulator: Ignite ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und wird weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert.