Firefighting Simulator: Ignite: Erweitert Fahrzeugflotte mit neuen Kenworth-Feuerwehrtrucks

Für Firefighting Simulator: Ignite ist ab sofort ein neues Fahrzeug-DLC verfügbar. Das Kenworth Fire Truck Pack erweitert die Einsatzflotte um drei neue Feuerwehrfahrzeuge der Marke Kenworth.
Konkret basiert das Paket auf dem Kenworth T480, der in drei verschiedenen Einsatzkonfigurationen genutzt werden kann: als Rettungsfahrzeug, Drehleiter sowie als Löschfahrzeug. Damit erhält das Oakridge City Fire Department zusätzliche Optionen für unterschiedliche Einsatzszenarien.
Der neue Inhalt ist ab sofort zum Preis von 6,99 Euro (UVP) erhältlich. Alternativ ist das Pack auch im Year 1 Season Pass enthalten, der wiederum Teil der Year 1 Edition des Spiels ist.
Neben dem Basisspiel bietet der Season Pass zusätzliche Inhalte und ermöglicht laut Publisher eine Preisersparnis von über 35 Prozent im Vergleich zum Einzelkauf der enthaltenen DLCs.
Firefighting Simulator: Ignite ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und wird weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert.
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Ignite habe ich nur angespielt, fand den Vorgänger aber eindeutig besser. Die Feuer zu löschen ist in Ignite viel zu schnell und einfach erledigt. Gefahren konnte man sogar auf höchster Schwierigkeit quasi ignorieren. Auch das Retten und der Aufbau der Wasserversorgung waren zu schnell und einfach. Ich sah hier keinerlei Weiterentwicklung, sondern nur ein schneller Cashgrab, wie es bei Simulatoren ja leider immer noch ganz häufig der Fall ist.
Was würde ich mich freuen, wenn die Euro Truck Simulator Entwickler sowas mal machen würden. Für mich immer noch die Speerspitze wenn es um kompetente Simulatoren geht, welche sich nach hochwertiger Software anfühlen. Und auch so aussehen.
Naja, das Pack hätte so im Hauptspiel sein müssen. Gefühlt gab es da nämlich nur MCC (Mobile Command Center) und keine echten, spezialisierten Fahrzeuge wie Rüstwagen.