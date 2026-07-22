Firefighting Simulator: Ignite: Erweitert sich mit neuen Missionen und Gratis-Update

Firefighting Simulator: Ignite erhält mit der Motor Vehicle Accident Expansion neue Inhalte und ein kostenloses Update.

astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung haben die Motor Vehicle Accident Expansion für Firefighting Simulator: Ignite veröffentlicht. Die Erweiterung ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich und ergänzt die Feuerwehr-Simulation um neue Einsätze rund um Verkehrsunfälle.

Die Erweiterung führt zusätzliche Missionen, neue Gameplay-Mechaniken sowie Werkzeuge ein, die speziell für Rettungseinsätze nach Verkehrsunfällen entwickelt wurden.

Kostenloses Update liefert weitere Missionen

Parallel dazu steht das kostenlose Shannondale Update bereit. Es erweitert das Spiel um fünf zusätzliche Missionen und enthält eine neue Hauptmission zum Thema Verkehrsunfälle. Diese soll einen ersten Eindruck der Inhalte der kostenpflichtigen Erweiterung vermitteln.

Die Motor Vehicle Accident Expansion kostet 14,99 Euro und ist außerdem Bestandteil des Year 1 Season Pass sowie der Year 1 Edition von Firefighting Simulator: Ignite.

PlayStation Plus und Steam Free Weekend

Ab sofort ist Firefighting Simulator: Ignite außerdem im PlayStation Plus Spielekatalog für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar.

PC-Spieler können das Spiel zudem während des Steam Free Weekends kostenlos ausprobieren. Die Aktion beginnt am 23. Juli um 19:00 Uhr (CEST) und endet am 26. Juli um 22:00 Uhr (CEST). Während dieser Zeit kann die Feuerwehr-Simulation alleine oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern getestet werden.