Firefighting Simulator: Ignite: Feuriges Gameplay-Video zeigt den Einsatz im Bürokomplex

In einem neuen Gameplay-Video zu Firefighting Simulator: Ignite zeigen wir euch die Mission „Gefangen im Büro“.

In Firefighting Simulator: Ignite übernehmt ihr die Rolle professioneller Feuerwehrleute, die in realistisch nachgestellten Einsätzen ihr Können unter Beweis stellen müssen.

Das neue Gameplay Video zeigt euch die Mission „Gefangen im Büro“, in der ihr gegen Flammen, Rauch und die drohende Gefahr kämpft, um Menschenleben zu retten.

Dabei kommt die lizensierte Ausrüstung renommierter Hersteller wie HAIX und Fire-Dex zum Einsatz, die euch bei euren Rettungsaktionen unterstützen.

Die detailgetreue Simulation vermittelt euch die Intensität und Dramatik eines echten Feuerwehreinsatzes und fordert von euch präzises Teamwork, schnelle Entscheidungen und den geschickten Umgang mit euren Werkzeugen.

