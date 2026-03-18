Firefighting Simulator: Ignite: Kostenloses Update bringt noch mehr Möglichkeiten

Mit dem neuen DLC erhalten Spieler von Firefighting Simulator: Ignite noch mehr Möglichkeiten, ihre Feuerwehrfahrzeugflotte zu individualisieren. Das Blackout Truck Edition Skins DLC sowie das kostenlose Vehicle Customization Update sind ab sofort verfügbar.

Schlank. Markant. Unverwechselbar.

Das Blackout Truck Edition Skins DLC verleiht der Flotte einen einzigartigen Look. Mit dem DLC können Spieler einzelne Elemente ihrer Trucks schwarz verchromen, darunter erweiterte Stoßstangen, die Kabinentrittstufen, die Felgen, die Pumpenbedienfelder sowie die Endplatten.

Ob in der Feuerwache präsentiert oder auf dem Weg zum Einsatz – der Blackout-Look sorgt garantiert für einen starken Auftritt. Das Blackout Truck Edition Skins DLC ist ab sofort für 3,99 € (UVP) erhältlich oder als Teil des Year 1 Season Pass, der ebenfalls in der Year 1 Edition des Spiels enthalten ist.

Kostenloses Update bringt noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten

Bereits gestern ist das Vehicle Customization Update erschienen. Mit diesem kostenlosen Update können Spieler ihre Einsatzfahrzeuge so individuell gestalten wie nie zuvor. Zur Auswahl stehen verschiedenen Farbvoreinstellungen und Farben für die Feuerwehrfahrzeuge. Zudem lassen sich nun auch die Lichtmuster der Lichtbalken sowie die Sirenentöne konfigurieren.

Firefighting Simulator: Ignite ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die Firefighting Simulator: Ignite – Year 1 Edition für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S enthält neben dem Hauptspiel und dem Fire Station Companion Pack auch den Year 1 Season Pass.

Mit dem Year 1 Season Pass sparen Spielerinnen und Spieler mehr als 35 % im Vergleich zu einem Einzelkauf der enthaltenen DLCs.

Einen ersten Eindruck vermittelt der neue Trailer:

Der Trailer zum Vehicle-Customization-Update stellt die neuen Individualisierungsoptionen vor: