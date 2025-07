Firefighting Simulator: Ignite: Lebensretter hautnah im Einsatz

Der Countdown läuft: Am 9. September 2025 erscheint Firefighting Simulator: Ignite für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Im Rahmen des „Games Forged in Germany“ Sales präsentieren Publisher astragon Entertainment und Entwicklerstudio weltenbauer den eindrucksvollen Rescue-Trailer, der die wichtigste Aufgabe der Feuerwehr zeigt – Das Retten von Menschenleben. Auf der gamescom vom 20-24. August wird die neue Feuerwehr-Simulation zum öffentlich ersten Mal anspielbar sein.

In Firefighting Simulator: Ignite steht die Rettung von Zivilisten immer an erster Stelle. Spieler übernehmen die Rolle eines Feuerwehrmanns oder einer Feuerwehrfrau und müssen in brennenden Gebäuden nach Opfern suchen. Ausgestattet mit dem Halligan-Tool, einer Axt oder einer Kreissäge erschließen sich die Einsatzkräfte unterschiedliche Wege, um sowohl bewusstlose Opfer herauszutragen als auch Opfer bei Bewusstsein herauszuleiten.

Nur wer mit Teamgeist und Präzision handelt, kann die Flammen bezwingen und Leben retten. Der neue Trailer präsentiert einen dramatischen Einsatz in einem Nachtclub, bei dem eingeschränkte Sicht, dichte Rauchentwicklung und zahlreiche Opfer die Einsatzkräfte an ihre Grenzen bringen. Mit realistischen und abwechslungsreichen Einsatzszenarien vermittelt das Spiel ein intensives Gefühl für die Herausforderungen echter Rettungseinsätze.

Firefighting Simulator: Ignite erscheint am 9. September 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und kann ab sofort auf allen Plattformen vorbestellt werden – inklusive dem Fire Station Companion Pack als Vorbesteller-Bonus. Ebenfalls kann ab sofort die Firefighting Simulator: Ignite – Year 1 Edition für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden, die neben dem Hauptspiel, Fire Station Companion Pack auch den Year 1 Season Pass enthält.