Firefighting Simulator: Ignite: Noch mehr Ausrüstung mit dem neuen Turnout Gear Pack

Das neue Turnout Gear Pack #1 für Firefighting Simulator: Ignite führt neue Schutzkleidung und Stiefel der bekannten Marke Fire-Dex ein.

Das neue Turnout Gear Pack #1 für Firefighting Simulator: Ignite führt neue Schutzkleidung und Stiefel der bekannten Marke Fire-Dex ein. Damit erhalten Spielerinnen und Spieler noch mehr Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu individualisieren. Der neue Launch Trailer präsentiert die neuen Inhalte.

Der DLC enthält die neue Schutzkleidung „Fire-Dex AeroFlex“ mit verschiedenen Ausstattungs- und Farbvarianten sowie die Feuerwehrstiefel „Fire-Dex FDXR100“.

Die AeroFlex-Technologie revolutioniert die Sicherheit von Feuerwehrleuten durch unübertroffene Atmungsaktivität und Schutz vor Hitzebelastung. AeroFlex wurde mit VaporLite-Paneelen und der AeroVent®-Technik entwickelt und unterstützt die Regulierung der Körperkerntemperatur, indem es die Luftzirkulation fördert, um den Körper angenehm kühl zu halten, ohne Abstriche beim nötigen Schutz zu machen.

Als Schutzschuhwerk enthält das Turnout Gear Pack #1 den wasserdichten FDXR100 Structural Firefighting Rubber Boot mit Wärmeisolierung und robustem Stahlschutz.

Neben den neuen Kleidungsstücken erhalten Spieler:innen zudem Zugriff auf zwei komplett neue Charaktermodelle für ihren Spielcharakter.

Das Turnout Gear Pack #1 ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und kostet 3,99€ (UVP). Das Pack ist ebenfalls im Year 1 Season Pass enthalten.