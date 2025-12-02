Firefighting Simulator: Ignite: Parker’s Story DLC wird im Dezember veröffentlicht

Firefighting Simulator: Ignite bekommt neue Missionen in Form des Parker’s Story-DLC, zu dem es einen ersten Trailer gibt.

Nach dem kürzlich veröffentlichten kostenlosen „Alarm-Modus-Update“ erhält Firefighting Simulator: Ignite bald neue Missionen. Am 11. Dezember wird der „Parker’s Story DLC“ veröffentlicht.

Der Ankündigungstrailer stellt die neuen Missionen vor, in denen die Spieler in die Rolle eines Crewmitglieds schlüpfen.

Schaut nicht wütend zurück

Parker ist ein erfahrener Feuerwehrmann bei der Oakridge City Fire Department, der die Spieler bisher als NPC-Crewmitglied unterstützt hat. Der DLC blickt auf eine Zeit zurück, in der Parker selbst das Kommando über ein Einsatzteam während eines hochriskanten Einsatzes übernahm.

Was zunächst wie ein Routineeinsatz aussieht, entwickelt sich schnell zu einer hochkomplexen Situation, die zu Spannungen zwischen Parker und seinem Team führt.

Der neue „Parker’s Story DLC“ fügt zwei neue Story-Missionen hinzu, die nicht nur intensive Brandbekämpfungs-Action bieten, sondern auch mehr über den Hintergrund des Crewmitglieds Andrew Parker verraten.

Der Parkers‘ Story DLC wird am 16. Oktober für 4,99 EUR auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der DLC ist Teil des Year 1 Season Pass.

Kostenloses Update führt neuen Modus ein

Ein kostenloses Update, das am 6. November veröffentlicht wurde, fügte ein von der Community gewünschtes Feature hinzu – einen neuen Spielmodus. Der „Alarm-Modus“ ermöglicht es den Spieler, auf zufällig generierte Notrufe zu reagieren, die jederzeit eintreten können.

Außerdem wurden neue Anpassungsoptionen für NPC-Besatzungsmitglieder eingeführt. Seit dem Start am 9. September hat das Spiel mehrere Updates erhalten, darunter neue Aktivitäten auf der Feuerwache und die Möglichkeit, zwischen Uniform und Ausrüstung zu wechseln.