Firefighting Simulator: Ignite: Rettungseinsatz in der Imbissbude

1 Autor: , in News / Firefighting Simulator: Ignite
Image: astragon Entertainment GmbH

In einem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch weiteres Gameplay aus Firefighting Simulator: Ignite auf der Xbox Series X.

In Firefighting Simulator: Ignite erwarten euch realistische Einsätze, bei denen ihr mit eurer Feuerwehrmannschaft gegen lebensbedrohliche Brände antretet.

In einem neuen Gameplay-Video bekommt ihr einen spannenden Einblick in die Mission „Die Imbiss Bude“. Hier müsst ihr ein brennendes Schnellrestaurant unter Kontrolle bringen, bevor die Flammen außer Kontrolle geraten.

Weitere Gameplay-Videos könnt ihr euch in folgender Playlist anschauen:

  1. Robilein 1153510 XP Xboxdynasty Legend Gold | 14.09.2025 - 15:08 Uhr

    Hmmm, sieht echt spaßig aus. Die Videos machen das Spiel echt interessanter für mich. Sieht nach einer spaßigen Simulation aus.

