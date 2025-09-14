Firefighting Simulator: Ignite: Rettungseinsatz in der Imbissbude

In einem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch weiteres Gameplay aus Firefighting Simulator: Ignite auf der Xbox Series X.

In Firefighting Simulator: Ignite erwarten euch realistische Einsätze, bei denen ihr mit eurer Feuerwehrmannschaft gegen lebensbedrohliche Brände antretet.

In einem neuen Gameplay-Video bekommt ihr einen spannenden Einblick in die Mission „Die Imbiss Bude“. Hier müsst ihr ein brennendes Schnellrestaurant unter Kontrolle bringen, bevor die Flammen außer Kontrolle geraten.

Weitere Gameplay-Videos könnt ihr euch in folgender Playlist anschauen:

