Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue: Feuerwehrspiel wird im Dezember veröffentlicht

Thunderful Publishing und Dejima geben bekannt, dass das Indie-Feuerwehrspiel Firegirl: Hack ’n Splash Rescue am 14. Dezember 2021 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird. Vor der Veröffentlichung können die Spieler während des Steam Next Fest-Events vom 1. bis 7. Oktober, bei dem eine spielbare Firegirl-Demo zur Verfügung stehen wird, aus erster Hand erfahren, wie es sich anfühlt, Firegirls treue Axt und den leistungsstarken Schlauch zu schwingen.

In Firegirl: Hack ’n Splash Rescue schlüpft ihr in die Rolle einer Feuerwehrfrau, die einer heruntergekommenen örtlichen Feuerwache Leben einhaucht. Ihr werdet zu prozedural generierten Bränden in der ganzen Stadt gerufen und müsst versuchen, alle in den Bränden gefangenen Zivilisten (und Katzen!) innerhalb eines 3-Minuten-Zeitlimits zu retten. Zusätzliche Zeit könnt ihr gewinnen, indem ihr fiese Pyro-Monster löscht, während ihr euch euren Weg durch Hindernisse bahnt und euren Schlauch als improvisiertes Jetpack verwendet, um euren Sprung zu verstärken und sonst unzugängliche Stellen zu erreichen.

Mit einer Mischung aus retro-inspirierter Pixelgrafik und 3D-Grafik, die die Leistung moderner Engines nutzt, nimmt euch Firegirl mit auf eine aufregende Reise durch eine Vielzahl von brennenden Orten, darunter dichte Wälder, luxuriöse Hotels, Hochgeschwindigkeitszüge und mehrstöckige Wohnblocks.

Zwischen den Missionen könnt ihr euch im Firehouse aufhalten, um eure Ausrüstung aufzurüsten und neue Mitarbeiter einzustellen, damit ihr für die bevorstehenden brennenden Herausforderungen besser gerüstet bist. Als ob Firegirl nicht schon genug zu tun hätte, stellt sich auch noch die Frage, was hinter der Flut von Bränden steckt, die die Stadt verwüstet.

„Ich freue mich sehr, dass die Spieler am 14. Dezember endlich Firegirl: Hack ’n Splash Rescue in den Händen halten können“, so Julian Ribassin, Gründer von Dejima. „Die Resonanz auf das Spiel war bisher unglaublich und ich freue mich darauf, noch mehr Spielern Firegirl über die neue Demo vorzustellen, die als Teil von Steam’s Next Fest zwischen dem 1. und 7. Oktober verfügbar sein wird.“

Hier gibt es den Firegirl: Hack ’n Splash Rescue Release Date Announcement Trailer: