Five More Minutes: Roguelike-Deckbuilder angekündigt

PurpleTurtle und Zugalu Entertainment kündigen Roguelike-Deckbuilder Five More Minutes an. Es ist jetzt auf Kickstarter verfügbar, einschließlich eines Spieltests, der derzeit auf Steam angeboten wird.

In Five More Minutes könnt ihr euer Deck zusammenstellen und Strategien entwickeln, um Gegner zu besiegen, während ihr Videospielwelten durchquert. Wählt zwischen 3 einzigartigen Startgenres und kombiniert sie, um unaufhaltsame Combos zu erstellen.

Das Spiel ist eine Liebeserklärung an das Aufwachsen mit der emotionalen Unterstützung unseres besten Freundes: Videospielen.

Features

Reist durch die Geschichte der Videospiele: Stellt euer Deck zusammen und entwickelt Strategien, um Gegner zu besiegen, während ihr Videospielwelten durchquert. Wählt zwischen drei einzigartigen Startgenres und kombiniert sie, um unaufhaltsame Combos zu erstellen.

Wählt euer Spielgenre: Jedes Genre hat seine eigenen einzigartigen Karten, Andenken und Strategien. Verbessert euren Charakter, um mehr Aktionen und Gesundheit zu erhalten, und sammelt mächtige Erinnerungsstücke aus euren Gaming-Abenteuern.

Und mischt sie!: Kombiniert Genres, um mächtige und verbotene Kombinationen freizuschalten, die die Regeln des Spiels brechen … oder das Spiel selbst!

Erkundet klassische Welten: Begebt euch auf eine Reise durch nostalgische Welten, die direkt aus den Speicherkarten eurer Gaming-Kindheit geladen werden!

Five More Minutes erscheint im dritten Quartal 2026 für PC, Xbox Series X und S, Playstation 4 und 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.