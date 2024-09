Five Nights at Freddy’s Into the Pit: Teenager erlebt Horror in Pizzeria

Das Pixelabenteuer Five Nights At Freddy’s: Into the Pit ist jetzt auch auf Konsolen erhältlich.

Nach der Veröffentlichung auf PC via Steam ist Five Nights at Freddy’s: Into the Pit nun auch digital für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch und erhältlich.

Entwickelt und veröffentlicht von den pizzaverrückten Pixelfritzen der Mega Cat Studios, übernimmt der Spieler im neuesten Teil der beliebten Horrorfranchise die Kontrolle über Oswald, einen gelangweilten Teenager, der in einer heruntergekommenen Pizzeria ein zeitverdrehtes Geheimnis auf dem Boden eines Bällebads entdeckt und in Schrecken versetzt wird.

In der Vergangenheit angekommen, müssen die Spieler Rätsel lösen, Hinweise sammeln und durch die Zeit reisen, während sie blutrünstigen Animatronics ausweichen und versuchen, ihren Vater und ihre Kinder aus der Vergangenheit des Restaurants zu retten.