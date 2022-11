Five Nights at Freddy’s: Security Breach: Horrorspiel erscheint im November für Xbox-Konsolen

Das Horrorspiel Five Nights at Freddy’s: Security Breach wird im November für Xbox-Konsolen erscheinen.

Steel Wool Studios kündigt Five Nights at Freddy’s: Security Breach für eine Veröffentlichung auf Xbox Series X|S und Xbox One an. Das Spiel wird bereits am 22. November für die Xbox-Plattformen erscheinen.

In Five Nights at Freddy’s: Security Breach übernehmt ihr die Steuerung des jungen Gregory, der über Nacht in Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex eingeschlossen ist. Mit Freddys Hilfe muss Gregory die Geheimnisse des Pizzaplex aufdecken, die Wahrheit herausfinden und bis zum Morgengrauen überleben.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach ist ein Survival-Horrorspiel, dass bereits im Dezember 2021 für PC via Steam erschien.