Flashback 2: Erste Informationen zum Nachfolger des Kult-Klassikers

Nach fast drei Jahrzehnten gibt Microids bekannt, dass es einen Nachfolger von Flashback geben wird. Das 1992 veröffentlichte Spiel war damals seiner Zeit voraus mit innovativem Gameplay und atemberaubenden Charakteranimationen.

Paul Cuisset, vom Entwicklerstudio Microids, wird die Leitung des Teams rund um Flashback 2 übernehmen und gab bereits bekannt, dass Conrad B. wieder die Hauptperson im Action-Platformer sein wird.

Auch für Stéphane Longeard, CEO von Microids, ist es eine große Ehre:

„Wir sind super aufgeregt, den Fans eine Fortsetzung zu diesem Meisterwerk der französischen Videospielgeschichte anzubieten. Wir bei Microids lieben es, Projekte zu liefern, die das Handwerk von talentierten Menschen hervorheben. Paul Cuisset ist ein international bekannter französischer Hall of Famer. Wir sind stolz darauf, Hand in Hand mit ihm und seinem Team an diesem Projekt zu arbeiten.“