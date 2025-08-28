Fling to the Finish: Seilt sich im September auf Konsolen ab

Fling to the Finish rummst im September auf die Konsolen und vollführt eine Menge Seilakrobatik.

Splitside Games und Daedalic Entertainment haben nur eins im Sinn: Spaß, Gelächter und jede Menge Seilakrobatik. Deshalb heißt es: Anschnallen, denn das Koop-Rennpartyspiel Fling to the Finish landet am 4. September auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Wer jetzt schon nervös mit den Füßen wippt, darf sofort zuschlagen: Vorbestellungen sind ab heute live – und bringen euch 25 % Rabatt, wenn ihr früh genug ins Seil greift.

Das Spielprinzip? Einfach, aber gefährlich für eure Freundschaft: Zwei Leute, ein Seil, ein Hindernisparcours voller Ventilatoren, Pömpel und Laser. Mal rettet euch die Leine, mal hängt ihr euch gegenseitig auf. Ob ihr euch nun gegenseitig über Abgründe katapultiert oder als Knotenmonster ins Ziel stolpert – Gelächter ist Pflichtprogramm.

Seit dem Early Access hat Fling to the Finish ordentlich zugelegt: neue Modi, mehr Charaktere, Skins, Sticker und Fähigkeiten – kurz: genug Content für die chaotischste Couch-Session seit Erfindung des Controllers.

Konsolen bekommen jetzt die volle 1.0-Dröhnung, abgestimmt auf fliegende Pads und Geschrei vorm Fernseher.

Und ja: Ihr könnt alles spielen – Solo, online, Splitscreen, lokal, Cross-Play mit PC. Sogar den „Wir teilen uns EIN Pad“-Modus gibt’s, weil’s einfach noch nicht verrückt genug war.