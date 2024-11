Flint: Treasure of Oblivion: Crew-Verwaltung und Waffen beleuchtet

Ein neuer Gameplay-Trailer beleuchtet Crew-Verwaltung und Waffen im Piratenspiel Flint: Treasure of Oblivion.

Microids und Savage Level freuen sich, ein neues Video zu Flint: Treasure of Oblivion zu enthüllen, das am 17. Dezember 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Das neue Video hebt wesentliche Mechaniken wie das Crew-Management, das vielfältige Waffenarsenal und die Intensität des unbewaffneten Kampfes hervor und bietet den Spielern einen näheren Einblick in die strategische Tiefe und die Möglichkeiten des Rollenspiels, die auf sie warten.

Besatzungsmanagement und Archetypen

Die Zusammenstellung der perfekten Mannschaft ist entscheidend für den Erfolg. Die Spieler können neben anderen erfahrenen Abenteurern auch legendäre Piraten wie John Silver und Mary Read rekrutieren.

Mit 12 verschiedenen Archetypen, darunter Chirurgen, Haudegen und Steuermänner, bringt jedes Besatzungsmitglied einzigartige Fähigkeiten in das Team ein.

Tipps für Archetyp-Kombinationen: Auf die Positionierung kommt es an! Platziert zwei Charaktere desselben Archetyps nebeneinander im Kampf, um mächtige neue Fähigkeiten und verheerende Kombos freizuschalten, die euch einen taktischen Vorteil im Kampf verschaffen.

Waffen und unbewaffneter Kampf

Der Kampf in Flint: Treasure of Oblivion kombiniert Strategie und Anpassungsfähigkeit. Das Spiel bietet eine große Auswahl an Waffen, von Säbeln bis hin zu Pistolen, die je nach Spielstil einzigartige taktische Optionen bieten.

Im unbewaffneten Kampf können die Spieler auch brutale Aktionen ausführen, wie z. B. das Tackling oder Zerquetschen von Gegnern, die für maximale Wirkung mit Umgebungsinteraktionen kombiniert werden können.

Ein zweites Video, das noch mehr Gameplay-Mechaniken enthüllt, ist in Vorbereitung. Bleibt dran für weitere Überraschungen in den Wochen vor der Veröffentlichung!

Flint: Treasure of Oblivion erscheint am 17. Dezember für Xbox Series X|S und kann für 39,99 Euro vorbestellt werden.