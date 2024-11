Flint: Treasure of Oblivion: Kommentiertes Gameplay-Video

Hier gibt es neue Eindrücke zu Flint: Treasure of Oblivion im neuen kommentierten Gameplay-Video.

Microids und Savage Level veröffentlichen eine neue exklusive Vorschau auf das kommende Taktik-Rollenspiel Flint: Treasure of Oblivion. Das Video bietet über vier Minuten kommentiertes Gameplay und gibt den Spielern einen detaillierten Einblick in die Spielmechanik, die Piratenwelt und die Tiefe des Rollenspiels.

In Flint: Treasure of Oblivion erforschen Spieler die Umgebung, indem sie mit den Einwohnern interagieren, um in der Geschichte voranzukommen und zusätzliche Quests freizuschalten.

Während der Erkundung müssen die Spieler Karten mit Gegenständen sammeln, die sowohl mit der Geschichte als auch mit der Taktik verbunden sind. Mit diesen Karten können Flint und seine Crew aufsteigen, neue Waffen erhalten und ihre Würfelwürfe und Attribute wie Verteidigung, Geschicklichkeit und Gesundheit verbessern.

Durch dieses Gameplay-System können die Spieler Zubehör, Fähigkeiten und Attribute in den Kampfphasen einsetzen.

Bevor die Spieler zu Abenteuern aufbrechen, müssen sie ein vielfältiges Team zusammenstellen, indem sie aus den Piraten wählen, die sie in den verschiedenen Klassen rekrutiert haben.

Jeder hat seine eigenen spezifischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Chirurg, Freibeuter oder Steuermann. Verschiedene Matrosen können sich gegenseitig ergänzen, und die Kombination von zwei Mitgliedern der gleichen Klasse kann den Verlauf eines Kampfes verändern.

Bei den Kämpfen in Flint: Treasure of Oblivion steht die Strategie im Vordergrund. Die Spieler können sich die Umgebung zunutze machen, indem sie die Vertikalität nutzen, um sich von einem hohen Punkt aus auf einen Gegner zu stürzen, oder ein Fass anschieben, um einen Gegner zu stürzen und so den Vorteil zu erlangen.

Das Spiel hat einen starken Tabletop-Rollenspiel-Aspekt, wobei der Erfolg im Kampf zum Teil auf den Ergebnissen von Würfelwürfen basiert.

Diese können durch die Fähigkeiten der Teammitglieder und die im Kampf angewandten Strategien abgemildert werden, was die Erfolgschancen der Spieler erhöht. Dieser Glücksfaktor gilt auch in Erkundungsphasen, wie beim Öffnen von Truhen oder in bestimmten Erzählsequenzen.

Das Video gibt es hier: