Flint: Treasure of Oblivion: Launch-Trailer zum heutigen Verkaufsstart

AHOY, Matrosen! Flint: Treasure of Oblivion ist jetzt für Xbox erhältlich und feiert den Release mit dem offiziellen Launch-Trailer.

Microids und Savage Level feiern den heutigen Verkaufsstart von Flint: Treasure of Oblivion für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC mit einem Launch-Trailer.

Dieses taktische RPG, das Erkundung, strategische Kämpfe und eine einzigartige visuelle Erzählung miteinander verbindet, führt die Spieler in eine Welt, in der Piraten, Geheimnisse und unschätzbare Schätze warten.

Über Flint: Treasure of Oblivion

Macht euch an der Seite von Kapitän Flint, seinem Stellvertreter Billy Bones und seiner Crew aus alten Hasen auf die Suche nach einem legendären Schatz, der Freiheit und Reichtum verspricht. Flint: Treasure of Oblivion lädt mit seiner originellen Erzählung, die traditionelle Comics als Erzählmedium nutzt, die Spieler ein, in ein historisch korrektes, mit Fantasie gewürztes Piratenabenteuer einzutauchen.

Flint: Treasure of Oblivion bietet Abenteuer, aber auch strategische Tiefe dank seiner rundenbasierten Kampfmechanik, die die Grundlagen des Genres auffrischt, indem sie auf Mechaniken aus Rollenspielen und Brettspielen zurückgreift, vor allem durch Würfelwürfe.

Wenn die Spieler ihre Mannschaft zusammenstellen, bringt jedes Mitglied einzigartige Fähigkeiten mit, sodass sie ihre Strategie an ihren Spielstil anpassen können.

Während der taktischen Phasen können die Spieler Fertigkeits- und Attributskarten einsetzen, um ihre Besatzungsmitglieder zu verbessern und sich einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu verschaffen.

Hisst das Großsegel und macht euch auf, die Geheimnisse zu entdecken, die in den fernen Ländern von Flint: Treasure of Oblivion verborgen sind.