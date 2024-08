Flint: Treasure of Oblivion: Release-Termin und Story-Trailer

Pünktlich zur gamescom geben Microids und Savage Level bekannt, dass das taktische RPG Flint: Treasure of Oblivion am 24. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Begleitet wird diese Ankündigung von einem Story-Trailer, der die Suche von Kapitän Flint und seiner Crew sowie den einzigartigen, von Comics inspirierten, künstlerischen Stil des Spiels vorstellt. Besucher der gamescom haben die Möglichkeit, Flint: Treasure of Oblivion am Stand von Microids/Astragon Entertainment in Halle 6 – Stand B060 in der Vorschau zu erleben.

Die Spieler schließen sich in Flint: Treasure of Oblivion Captain Flint, seinem Stellvertreter Billy Bones und ihrer Truppe Veteranen der Meere an, um nach einem legendären Schatz zu suchen, der Freiheit und Reichtum verspricht. Die originelle Geschichte entfaltet sich im traditionellen Comic-Stil und lädt die Spieler ein, in ein historisch-akkurates Piratenabenteuer mit einer Prise Fantasy einzutauchen.

Flint: Treasure of Oblivion bietet Abenteuer, aber auch strategische Tiefe dank der rundenbasierten Kampf-Mechaniken. Das Spiel bringt frischen Wind ins Genre, mit Mechaniken aus Rollenspielen und Brettspielen, insbesondere durch Würfeln. Die Spieler bauen ihre Crew auf, in der jedes Mitglied eigene Fähigkeiten besitzt, wodurch Spieler ihre Taktik an ihren Gameplay-Stil anpassen können.

Während der taktischen Phase nutzen Spieler Fähigkeiten und Attribut-Karten, um ihre Crew-Mitglieder zu verbessern und einen Vorteil über die Gegner zu erhalten.

Features:

Rundenbasierte, taktische Kämpfe : Gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg! Spieler müssen ihre Crew-Mitglieder mit einzigartigen Fähigkeiten auswählen, neue Fähigkeiten erhalten und ihre Würfel verbessern. Während den taktischen Phasen nutzen sie Karten, um Fähigkeiten und Attribute auszulösen und den Kampf mit Würfeln zu beeinflussen.

Comic-Story : Eine originelle Erzählung, präsentiert im dynamischen Comic-Stil.

: Eine originelle Erzählung, präsentiert im dynamischen Comic-Stil. Erkundung: Spieler erforschen eine großartige Welt, die von der französischen Stadt Saint-Malo bis hin zu den exotischen Landschaften von Zentralamerika reicht. Die verschiedenen Umgebungen, wie Städte, Lager, Dschungel oder Höhlen wurden in Unreal Engine 5 erschaffen.

Historisch inspirierte Piraten-Welt: Das Spiel stellt die Welt der Piraterie originalgetreu nach und integriert historische Elemente (Sprache, Kostüme, Waffen), um das Erlebnis noch immersiver zu gestalten.

Den Story-Trailer könnt ihr euch hier anschauen: