Flintlock: The Siege of Dawn: 500.000 Spieler weltweit

Flintlock: The Siege of Dawn hat seit dem Release mehr als 500.000 Spieler weltweit erreicht.

Flintlock: The Siege of Dawn, der neueste Titel von A44 Games (Ashen) und Publisher Kepler Interactive (Tchia, Sifu Pacific Drive), ist seit dem 18. Juli offiziell auf dem Markt. Wie der Publisher verkündet, haben sich mehr als 500.000 Spieler bereits auf den Weg gemacht, um die Welt von Kian von ihren tyrannischen Göttern zu befreien.

Flintlock: The Siege of Dawn steht derzeit in mehreren Regionen auf der Liste der beliebtesten Spiele für Xbox Game Pass und PC Game Pass.

Über Flintlock: The Siege of Dawn

Nachdem die Götter durch eine schief gelaufene Mission versehentlich aus ihren irdischen Fesseln befreit wurden, begibt sich der Pionier Nor Vanek auf einen Rachefeldzug gegen die allmächtigen Kreaturen und ihre unerbittlichen Kräfte.

Mit der Hilfe eines anderen Gottes, Enki, muss das Duo die Untoten in der Flintlock-Fantasiewelt Kian vernichten, um die Mächte, die gegen die Menschheit Krieg führen, zurück in die Unterwelt zu schicken.

Flintlock: The Siege of Dawn ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Xbox Game Pass erhältlich.