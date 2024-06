Flintlock: The Siege of Dawn: Acton-RPG zur Vorbestellung freigegeben

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint im Juli im Xbox Game Pass, kann aber auch ab sofort vorbestellt werden.

Auf dem diesjährigen Xbox Games Showcase kündigten A44 Games und Publisher Kepler Interactive ihr neues Souls-Lite-Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn für den 18. Juli weltweit für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (via Steam und Epic Games Store).

Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen möglich und Flintlock: The Siege of Dawn wird zum Start auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Wem fünf Wochen Wartezeit zu lang sind, für den hat A44 Games ab dem 10. Juni eine Demo für PC über Steam angekündigt. Die Demo setzt den Spieler an den Anfang von Flintlock: The Siege of Dawn und gibt ihnen einen Einblick in die Welt von Kian, die seit 10 Jahren belagert wird, und eine Chance, ihre Kampffähigkeiten zu verbessern.

Eine physische Deluxe Edition für Xbox Series X|S und PlayStation 5 wird bei ausgewählten Händlern über Maximum Entertainment erhältlich sein. Sie enthält das komplette Spiel, den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook und zusätzliche kosmetische DLC-Inhalte für Nor – Champions Outfits, Noble Outfits und Vanguard Outfits – zusätzlich zur Champions Pistol und Champions Axe sowie ein exklusives Wendecover.

Die digitale Deluxe Edition enthält das komplette Spiel und zusätzliche kosmetische DLC-Inhalte für Nor.