Flintlock: The Siege of Dawn: Entdeckt die Götter im Story-Trailer

Lernt eure Feinde kennen und entdeckt die Götter von Flintlock: The Siege of Dawn.

Der neuseeländische Entwickler A44 Games und der Publisher Kepler Interactive haben einen brandneuen Story-Trailer für das kommende Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn enthüllt, das am 18. Juli weltweit für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (über Steam und den Epic Games Store) und Xbox Game Pass erscheint.

Als Nor werden die Spieler zusammen mit einem geheimnisvollen, aber mächtigen fuchsartigen Gott namens Enki arbeiten, um Rache an den mächtigen Göttern zu nehmen, die drohen, die Ländereien von Kian zu zerstören.

Von Uru, dem großen geflügelten Wächter der Tür zur Unterwelt, bis hin zu der mehrarmigen Rammuha, die die explosive Kraft des Schießpulvers verachtet und fürchtet, muss Nor ihr gesamtes Arsenal an Axtschlägen, Steinschlosswaffen und Enkis verheerender Magie entfesseln, um gegen die überwältigenden Mächte zu bestehen und Frieden in die Welt von Kian zurückzubringen.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint am 18. Juli und kann jetzt für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (über Steam und Epic Games Store) vorbestellt werden, mit einem zeitlich begrenzten Rabatt auf den regulären Preis von €39.99.

Ab dem ersten Tag ist es auch mit dem Xbox & PC Game Pass verfügbar. Eine Demo ist jetzt für Spieler auf Steam verfügbar, die die Welt von Kian vorstellt und einen Vorgeschmack auf das epische Abenteuer gibt, das sie erwartet, wenn das vollständige Spiel bald veröffentlicht wird.

Zusätzlich ist eine physische Deluxe Edition für Xbox Series X|S und PlayStation 5 bei ausgewählten Einzelhändlern über Maximum Entertainment vorbestellbar. Sie enthält das vollständige Spiel, den digitalen Soundtrack, das digitale Artbook und zusätzliche DLC-Kosmetikinhalte für Nor sowie die Champions-Pistole und die Champions-Axt.