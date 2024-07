Flintlock: The Siege of Dawn: Extended Gameplay lässt tief blicken

In einem neuen Flintlock: The Siege of Dawn Video namens The Path to Dukmar gibt es extended Gameplay zu sehen.

Bereits im März 2024 hattet ihr die Möglichkeit euch „extended Gameplay“ zu Flintlock: The Siege of Dawn anzuschauen. Jetzt gibt es ein neues Video zum Xbox Game Pass-Spiel, das den Namen „The Path to Dukmar“ trägt und euch weiter tief in das Spiel blicken lässt.

Achtet bei den Aufnahmen darauf, dass es sich hierbei um eine Pre-Release-Version von Flintlock: The Siege of Dawn handelt, die auch wir schon in die Finger bekommen haben, um es für euch anzuspielen.

In unserer Flintlock: The Siege of Dawn Vorschau, erfahrt ihr mehr zum Spiel. Das Gameplay gibt es hier zu sehen: