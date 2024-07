Flintlock: The Siege of Dawn: Goldstatus erreicht, Vorschau auf Erfolge

Flintlock: The Siege of Dawn hat den Goldstatus erreicht, außerdem wurden die PC-Anforderungen sowie einige der Erfolge enthüllt.

Flintlock: The Siege of Dawn, der neueste Titel von A44 Games (Ashen) und Publisher Kepler Interactive (Tchia, Sifu, Pacific Drive), hat offiziell den Goldstatus erreicht. Der Publisher hat jetzt einige wichtige Punkte zum kommenden Action-RPG mitgeteilt, damit ihr gut gerüstet seid, um ein waschechter Götter-Killer zu werden.

PC-Anforderungen:

Minimum:

Betriebssystem Windows 10 Prozessor Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Arbeitssprecher 8 GB RAM Grafikkarte GTX 1060 / Radeon RX 580 (6GB+ RAM) DirectX Version 11 Speicherplatz 30 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Hinweise SSD

Empfohlen:

Betriebssystem Windows 10 Prozessor Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X Arbeitssprecher 16 GB RAM Grafikkarte GTX 2060 Super / Radeon RX 5700 (8GB+ RAM) DirectX Version 12 Speicherplatz 30 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Hinweise SSD

Wer einen bleibenden Eindruck ihrer Dominanz auf die Götter hinterlassen möchte, kann sich bemühen, die 38 Erfolge in Flintlock: The Siege of Dawn zu erringen.

Ausgewählte Erfolge in Flintlock: The Siege of Dawn:

Ein Zuhause finden – Befreie alle Hamets

Die Heimatfront – Schließe alle Nebenquests ab

Voll ausgestattet – Rüste dein Lager vollständig auf

Katastrophe abgewendet – Besiege alle Revenants

Kriegsheld – Erlange mindestens 50.000 Ruf auf einmal

Die Menschheit ist unter Belagerung, angegriffen von den Göttern und ihren unerbittlichen Kräften. Schlüpft in die Rolle der Pionierin Nor Vanek, die auf einer geheimen Mission die Menschheit verdammt hat, nachdem sie versehentlich die grausamsten Götter von allen befreit hat. Mit Enki als eigenen Gott an eurer Seite, müsst ihr als Duo in diesem rasanten Action-RPG die Welt von Kian durchqueren, die Götter töten und die Herrschaft der Menschheit über die Welt wiederherstellen.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint am 18. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam und den Epic Games Store.