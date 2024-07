Flintlock: The Siege of Dawn: Kampf gegen die Götter

In Flintlock: The Siege of Dawn schlüpft ihr in die Rolle von Nor Vanek und habt dabei den mystischen Begleiter Enki an eurer Seite.

Während die Welt um Nor und Enki in Chaos versinkt, liegt es nun an euch, die verlorene Stadt Dawn zurückzuerobern und die Götter und ihre Armee der Toten zu besiegen. Im Kampf stehen euch neben Schießpulver magische Fähigkeiten zur Verfügung die ihr wie eure Ausrüstung im Laufe des Spieles verbessern könnt.

In unserer Hands-on Preview zum Kampf gegen die Götter geben wir euch weitere Eindrücke zum Action-RPG.

Flintlock: The Siege of Dawn ist im Xbox Game Pass enthalten und für 39,99 im Microsoft Store verfügbar.

