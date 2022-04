Flippin Kaktus: Release-Termin zur stachligen Vendetta im Trailer verkündet

Autor:, in / Flippin Kaktus

Sie hatten einmal ein Leben, eine Familie, ein Zuhause, in das sie zurückkehren konnten. Das alles änderte sich, als das Kartell Ihr Haus überfiel. Jetzt seid ihr auf der Flucht. Nein, ihr seid auf der Jagd.

In Flippin Kaktus wurde eure Schwester Adelita entführt, euer Leben ruiniert und euer Solitaire-Spiel unterbrochen. Manche Dinge kann man nicht verzeihen.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer wurde jetzt der Release-Termin bekannt gegeben. Flippin Kaktus erscheint am 12. Mai 2022 für alle Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam.

Flippin Kaktus ist ein brutaler, actiongeladener Rachefeldzug mit einem stacheligen Helden mit dorniger Vergangenheit und wutentbranntem Kampfstil. Als das bösartige Drogenkartell sein Zuhause überfällt, bricht er in einer knallharten Reise aus, um seine Pflegefamilie zu retten. Entdeckt die dunkle Seite des verrückten 80er-Jahre-Punks und legt den Schalter um, um jeden auszulöschen, der sich euch in den Weg stellt.

Erlebt dabei sorgfältig gestaltete Levels und eine Geschichte voller Wendungen, die von einem entschlossenen Einzelkämpfer mit einer großen Vision erdacht und liebevoll umgesetzt wurde. Das Studio verspricht euch ein Meisterwerk eines Autors, das direkt aus dem verflixten Herzen Russlands kommt.