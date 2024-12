Fly Corp: Airline-Management-Spiel ist abflugbereit

Klabater und KishMish Games haben Fly Corp für Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4|5 veröffentlicht und den Launch-Trailer eine Abflugerlaubnis erteilt. Erstellt und erweitert euer Lufttransportnetzwerk auf der ganzen Welt.

Entwickelt euer Transportnetzwerk

Eröffnet neue Routen über Regionen und Städte, kauft und verbessert Flugzeuge und erweitert die Flughafenkapazitäten, während euer Netzwerk wächst.

Verwaltet den Passagierfluss mit Präzision

Mit einem fortschrittlichen Passagiersystem hat jede Stadt eine realistische Einwohnerzahl, und je größer die Stadt ist, desto größer ist die Nachfrage nach Flügen zu verschiedenen Zielen. Daher müsst ihr strategisch vorgehen, effiziente Drehkreuze einrichten und eine Überlastung der Flughäfen verhindern. Wenn ein Flughafen seine Kapazität erreicht, ist das Spiel vorbei.

Die Welt ist euer Spielplatz

Erforscht fast 180 Gebiete und zehntausende von Städten. Baut überall Flughäfen und transportiert Passagiere in die ganze Welt. Passt eure Strategie den verschiedenen Regionen an: Kürzere Strecken sind in Europa leichter zu bewältigen, während Langstreckenverbindungen in riesigen Gebieten aufgrund der höheren Kosten eine sorgfältige Planung erfordern.

Wählt aus mehreren Spielmodi

Im Modus „Entdecke die Welt“ schaltet ihr Gebiete frei und verbindet sie miteinander, während ihr über den Globus expandiert – aber seid schnell, denn ihr müsst alle sechs Minuten eine neue Region freischalten, sonst habt ihr verloren!

In den Herausforderungen stellt ihr euch einzigartigen Szenarien mit bestimmten Zielen, wie z. B. eine bestimmte Zeit zu überleben oder einen bestimmten Geldbetrag zu verdienen. Jede Herausforderung bietet etwas anderes: Bei einigen müsst ihr ständig Flughäfen freischalten, während es bei anderen darum geht, euer Netzwerk nach einem Coronavirus-Ausbruch wieder aufzubauen.

Bleibt mit Zufallsereignissen in Bewegung

Unerwartete Ereignisse – von Investitionen über Katastrophen, die Flüge unterbrechen, bis hin zu humorvollen Situationen wie einem Rechtsstreit wegen verschütteten Kaffees – sorgen für ein dynamisches und unvorhersehbares Spielgeschehen.

Messt euch mit anderen Spielern

Stellt euch den täglichen Szenarien und klettert in jeder Herausforderung in der Rangliste nach oben. Sammelt Punkte für die Beförderung von Passagieren, das Erzielen von Einnahmen und den Aufbau von Infrastruktur. Könnt ihr es an die Spitze schaffen?

Erstellt eure eigenen Szenarien

Verwendet den funktionsreichen den derzeit nur auf Xbox verfügbaren Szenario-Editor, um benutzergenerierte Szenarien zu erstellen, zu teilen und zu spielen und so unendlich viele neue Inhalte zu erhalten.