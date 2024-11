Fly Corp: Meistert die Kunst des Airline-Managements

Autor:, in / Fly Corp

Klabater freut sich, in Zusammenarbeit mit KishMish Games ankündigen zu können, dass Fly Corp am 29. November 2024 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird.

Fly Corp ist ein strategisches Simulationsspiel, in dem ihr euer eigenes globales Flugliniennetz aufbauen und verwalten könnt. Eröffnet neue Routen, kauft und modernisiert eure Flugzeuge und erweitert die Flughafenkapazitäten, um die steigende Passagiernachfrage zu bewältigen.

Mit fast 180 Gebieten und Zehntausenden von Städten weltweit könnt ihr Flughäfen errichten und Ziele auf der ganzen Welt miteinander verbinden.

Seht euch hier den Fly Corp Release Date Trailer an: