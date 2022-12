Focus Entertainment: Projekt mit Saber Interactive wird auf der E3 2023 enthüllt

Autor:, in / Focus Entertainment

Wie aus dem halbjährlichen Finanzreport 2022/23 hervorgeht, planen Publisher Focus Entertainment und Entwickler Saber Interactive auf der nächstjährigen E3 ein noch unangekündigtes gemeinsames Projekt zu enthüllen. Die Veröffentlichung des Spiels soll vor dem 1. April 2024 erfolgen.

Das ebenfalls aus einer Zusammenarbeit der beiden Unternehmen entstehende Warhammer 40.000: Space Marine 2 soll ebenfalls noch vor diesem Datum erscheinen.

In den vergangenen Monaten feierte Focus Entertainment die erfolgreichen Starts des Stealth-Adventures A Plague Tale: Requiem sowie des Vampir-Westerns Evil West. Ersteres konnte bei den Game Awards ganze fünf Nominierungen verzeichnen.

Das im Februar 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5, PlayStation 4 und PC erscheinende Atomic Heart, welches obendrein direkt zum Start im Xbox Game Pass enthalten sein wird, soll das Geschäftsjahr erfolgreich abschließen.

Für das anschließende Geschäftsjahr 2023/24 sind auch schon einige hochkarätige Veröffentlichungen in Planung. Mit dabei sind neben den oben genannten Koproduktionen mit Saber Interactive das von Deck 13 entwickelte Atlas Fallen, Aliens: Dark Descent von Tindalos sowie Banishers: Ghost of New Eden, das neue Projekt von Don’t Nod.