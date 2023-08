Focus Entertainment: Showcase zu Space Marine 2 und Banishers angekündigt

Focus Entertainment wird am 30. August mehr Space Marine 2 und Banishers: Ghosts of New Eden Gameplay veröffentlichen.

Publisher Focus Entertainment hat die ersten erweiterten Gameplay Präsentationen zu Saber Interactive’s Warhammer 40,000: Space Marine 2 und DON’T NOD’s Banishers: Ghosts of New Eden angekündigt, welche in einem Livestream am 30. August stattfinden wird.

Banishers: Ghosts of New Eden ist angesiedelt wo die Seelen der verstorbenen umherwandern. Ihr spielt ein Paar von Banishern. Antea Duarte und Red mac Raith sind erfahrene Geisterjäger, mit der Aufgabe betraut, einen allgegenwärtigen und seltsamen Fluch zu brechen.

Doch nach einem Angriff wird Antea getötet und lässt ihren Partner in Hoffnungslosigkeit und tiefer Verzweiflung zurück. Gefangen zwischen ihrem Versprechen, die Lebenden vor den Toten zu beschützen und der Tatsache, dass nun auch Antea zu dieser Welt gehört, durchstreift ihr die weite Wildnis von Nord Amerika, um sie von den Qualen ihrer neuen Existenz zu befreien… doch welchen Preis seid ihr bereit zu zahlen?

Führt die Geschichte des legendären Space Marine Lieutenant Titus fort – gesprochen von Vikings und Taken Star Clive Standen – und wehrt die drohende ewige Nacht in Warhammer 40,000: Space Marine 2’s epischer neue Kampagne entweder allein mit KI Kameraden oder gemeinsam mit bis zu drei Spieler im Co-Op ab.

Entfesselt ein tödliches Arsenal und verkörpert die ungezügelte Brutalität der mächtigsten Krieger des Imperators, um die Mesnchheit vor den Schrecken der Galaxie zu beschützen, wie der dunklen Macht des Chais! Erstmals gezeigt auf dem Summer Game Fest, sind die gefürchteten Thousand Sons – Chaos Space Marines bestätigt für einen Auftritt im Spiel.