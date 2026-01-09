Focus Entertainment: Startet 2026 mit einem Welcome-Video

Focus Entertainment eröffnet das neue Jahr mit einem frischen Welcome to 2026 Video, das einen kompakten Überblick über die bereits erhältlichen und kommenden Spiele des Publishers liefert.

Gleich zu Beginn setzt der Trailer auf starke Marken wie Space Marine 2 und präsentiert eine Auswahl an Projekten, die 2026 prägen sollen. Der Mix aus bekannten Reihen und neuen IPs zeigt, wie breit das Portfolio in diesem Jahr aufgestellt ist.

Im Mittelpunkt stehen mehrere Titel. Dazu gehört John Carpenters Toxic Commando, das mit seinem kooperativen Actionfokus erneut in Szene gesetzt wird. Auch RoadCraft und RoadKings tauchen im Video auf und setzen unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb des Racing‑ und Actionsegments.

Mit MIO: Memories in Orbit zeigt Focus Entertainment zudem ein atmosphärisches Sci‑Fi‑Projekt, das sich stilistisch klar von den anderen Spielen abhebt.

Ein besonderes Highlight bildet Resonance: A Plague Tale Legacy, das die Welt von A Plague Tale in neuer Form weiterführt und im Trailer als eines der zentralen Projekte für 2026 positioniert wird.

Das Video fasst die Spiele in einem dynamischen Überblick zusammen und zeigt, wie vielfältig das Line‑up des Publishers ist.