Fomography: Fotografie-Abenteuer angekündigt

DANGEN Entertainment freut sich, die Veröffentlichung von Fomography für PC und Konsolen im Frühjahr 2025 anzukündigen.

Bei Fomography handelt es sich um ein handlungsorientiertes Fotografie-Abenteuer, in dem der Spieler in die Rolle eines alternden Mannes schlüpft und sein Leben durch die Linse eines Jungen, der von seiner Mutter eine Kamera erhält, neu erlebt.

Während ihr euch durch das Labyrinth der verblassenden Erinnerungen bewegt, entdeckt ihr eure Vergangenheit neu und zeichnet sie auf, wobei ihr vergessene Details und versteckte Geheimnisse aufdeckt. Erkundet eine üppige Welt in der Ich-Perspektive, interagiert mit einer Reihe liebenswerter Charaktere und löst mit eurer Kamera eine Vielzahl von Dilemmas, während ihr von eurer Jugend erzählt.

Was ist durch die Zeit verloren gegangen, das nur Fotos enthüllen können? Und welche Geheimnisse bleiben bestehen, selbst wenn die Bilder festgehalten wurden? Begebt euch auf eine ergreifende Suche, um die Geheimnisse eines gelebten Lebens zu enträtseln.

Die Handlung von Fomography

Eines sonnigen Nachmittags bekam ein kleiner Junge von seiner Mutter im Garten eine Kamera geschenkt, ein Geschenk, das ihn in helle Aufregung versetzte. Er wollte sie unbedingt ausprobieren und begann, Fotos von ihr zu machen, während sie lachte und spielerisch posierte. Jedes Klicken des Auslösers hielt ihre Freude fest – bis zum letzten Schnappschuss. In diesem Moment ging etwas furchtbar schief. Seine Mutter war plötzlich verschwunden und hinterließ nur Stille und Verwirrung.

Bevor er reagieren konnte, wurde der Junge in eine fremde, unbekannte Zeit und an einen fremden Ort entführt. Er fand sich in einem schwach beleuchteten Wohnzimmer wieder, in dem ein gesichtsloser Mann allein auf einem Stuhl saß, dessen Identität für die Zeit und sogar für ihn selbst verloren war.

Der Mann, der seine eigene Vergangenheit vergessen hatte, forderte den Jungen auf, die Kamera zu benutzen, um seine Erinnerungen festzuhalten, und warnte ihn davor, das Wichtigste zu verlieren. Mit diesen Worten wacht der Junge in einer kleinen Stadt auf, in der alle Einwohner gesichtslos sind, genau wie der Mann.

Entschlossen, das Geheimnis des Verschwindens seiner Mutter und der seltsamen Welt, die er betreten hatte, zu lösen, machte sich der Junge mit seiner Kamera auf den Weg, um die verborgenen Wahrheiten aufzudecken, die ihn in dieser verwirrenden neuen Realität erwarteten.

Features

Die Fotos aus unserer Vergangenheit

Als älterer Mann, der sein Gedächtnis verliert, habt ihr die Aufgabe, sein Leben noch einmal zu durchleben. Erinnert euch an die Freuden des Lebens, an die Orte, an denen ihr gewesen seid, an die Menschen, die ihr getroffen habt. Sogar an die kleinen, flüchtigen Details, die wir bald wieder vergessen. Sogar an die Traumata, an die Dinge, die wir lieber vergessen würden. Jeder Schnappschuss ist ein Schlüssel zur nächsten Enthüllung.

Es ist eure Welt zu erforschen

Während ihr diese Erinnerungen festhaltet, taucht ihr durch eure Linse in eine visuelle Odyssee ein. Durchstreift üppige australische Wälder, taucht in unterirdische Höhlen ein und genießt die Atmosphäre geschäftiger Städte, die vor Leben pulsieren. Das Abenteuer führt euch dorthin, wohin eure Kamera zeigt.

Personalisiert eure Kamera

Lasst euch nicht von sinnlosen Standardeinstellungen einschränken. Passt eure Kamera an und verwandelt sie in eine Erweiterung eurer Kreativität. Wählt Objektive, die Emotionen einfangen, Filter, die Erinnerungen malen, oder Anzeigeschienen, die eure Geschichte mit Präzision einrahmen.

Haltet eure Geschichte fest

Bewahrt eure Polaroids in Ehren! Bewahrt das Großartige in eurem persönlichen Album. Organisiert und erforscht eine Vielzahl von Erinnerungen. Lasst vergangene Szenen Revue passieren und testet euer fotografisches Können.

Versteckte Schätze entdecken

Es gibt Hunderte von Dingen, die ihr finden könnt! Was möchtet ihr fotografieren? Eine bezaubernde Fauna, eine exquisite Flora, abwechslungsreiche Landschaften, funkelnde Edelsteine, merkwürdige Stadtbewohner oder rätselhafte Hinweise. Eure Kamera, euer Universum.