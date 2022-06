Football Manager 2022: Management-Simulation erreicht eine Million Verkäufe

Wie Director Miles Jacobsen bekannt gibt, konnte die von Sports Interactive entwickelte Fußballmanagement-Simulation Football Manager 2022 kürzlich den Meilenstein von einer Million verkauften Einheiten erreichen.

Dazu dankte Jacobsen via Twitter allen Fans und hob den, besonders durch aktuell unsichere Zeiten nochmals außergewöhnlicheren Erfolg, hervor:

„In den letzten 12 Stunden haben wir unser millionstes Exemplar von #FM22 auf PC/Mac verkauft.“

„In diesen schwierigen Zeiten, insbesondere in Zeiten der Lebenshaltungskostenkrise, ist das keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank also an alle, die das Spiel gekauft oder über Game Pass oder andere Plattformen gespielt haben.“