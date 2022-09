Football Manager 2023: Spiel erscheint im November

Autor:, in / Football Manager 2023

Football Manager 2023 erscheint am 8. November, feiert seine Premiere auf PS5, die Rückkehr für mobile Geräte via Apple Arcade und vieles mehr!

Football Manager 2023, der neueste Teil der Reihe von Sports Interactive und SEGA, erscheint am 8. November für mehr Plattformen und Geräte als je zuvor – darunter erstmals auch PlayStation 5 und Apple Arcade.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe gibt es die Spieltiefe und Dramatik der weltweit führenden Fußballmanagementsimulation auch für PS5. Das für Dualsense-Controller maßgeschneiderte FM23 Console wird neben der Version für PC/Mac veröffentlicht.

Nach einem Jahr Auszeit kommt die beliebte Touch-Variante über Apple Arcade zurück zu Apple-Geräten. Ob mit iPhone, iPad, Mac oder Apple TV – Abonnenten von Apple Arcade können mit FM23 Touch auf und neben dem Platz die Fußballwelt erobern.

Miles Jacobson, der Studio Director von Sports Interactive, sagt dazu: „FM23 ist mit dem Debüt auf zwei neuen Plattformen ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn für die Football Manager-Reihe. Fans fordern schon seit Jahren eine PlayStation-Version von uns, deshalb freue ich mich riesig, dass diese Spieler nun ebenfalls den Alltag eines Fußballmanagers so realistisch wie möglich erleben können.“ „2021 keine Touch-Version für iOS oder Android zu veröffentlichen, war eine schwierige Entscheidung für uns und eine Enttäuschung für manche unserer Fans. Dank der Partnerschaft mit Apple Arcade können wir nun einen beliebten Titel auf eine für uns als Studio und die breitere FM-Community sinnvolle Weise zurückbringen.“

FM23 bringt die Fans noch näher an jeden Aspekt dieses großartigen Sports heran, von den Anhängern im Stadion bis zu den Scouts, Spielern, gegnerischen Managern und neu lizenzierten Wettbewerben wie UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Neue Spielfeatures werden in den kommenden Wochen auf den Football Manager-Kanälen in sozialen Medien, der Football Manager-Website und FMFC, dem Football Manager Members Club, enthüllt.

Ab sofort bis zum Erscheinen können Fans FM23 (für PC und Mac) bei von SEGA anerkannten digitalen Händlern mit 20 % Rabatt vorbestellen und ihre Karriere mit Early Access für FM23 bereits vorzeitig starten. Die Vorbestellung im Microsoft Store wird in Kürze möglich sein.

Early Access wird über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store etwa zwei Wochen vor dem offiziellen Erscheinen verfügbar sein. Im Early Access begonnene Einzelspielerkarrieren können in die finale Version übernommen werden.

Fans, die eine physische Kopie von FM23 kaufen, werden feststellen, dass in diesem Jahr kein Datenträger enthalten ist. Stattdessen enthält die Packung einen Code, mit dem das Spiel bei Steam, Epic Games oder im Microsoft Store eingelöst werden kann.

Der Verzicht auf den Datenträger und das Notizbuch sowie weitere Verbesserungen unserer umweltfreundlichen Verpackung sorgen dafür, dass der CO₂-Fußabdruck der Verpackung von FM23 um 47 % geringer ist als der von FM22. Insgesamt wurde das CO2-Äquivalent der Football Manager-Verpackung von 256 bei Football Manager 2019 auf nur noch 66 bei FM23 reduziert.

Die in FM23 Console umbenannte ehemalige Xbox Edition von FM23 wird ab Tag 1 im Microsoft Store und Xbox Game Pass verfügbar sein. Abonnenten des Xbox Game Pass für Konsole können sich bequem am Sofa ganz auf die wichtigsten Bereiche des Fußballs konzentrieren: Transfers, Taktik und Spieltage. Abonnenten des Xbox Game Pass für PC erhalten die volle unerreichte Spieltiefe und Realitätsnähe von FM23. Wie im letzten Jahr werden im Xbox Game Pass Ultimate beide Titel enthalten sein.

Football Manager 2023 Mobile (für iOS und Android) bereitet sich auf eine weitere erfolgreiche Saison vor. Informationen zu den Features gibt es im Oktober, rechtzeitig vor der Veröffentlichung am 8. November. Außer bei Apple Arcade erscheint Football Manager 2023 Touch auch für Nintendo Switch.