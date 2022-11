Football Manager 2023: Studio erschüttert über PlayStation 5 Verschiebung

SEGA und Sports Interactive geben bekannt, dass die PlayStation 5-Version der Football Manager 2023 nicht wie ursprünglich geplant am 8. November 2022 auf den Markt kommen wird. Andere Plattformen sind von der Verschiebung nicht betroffen und behalten ihren Release-Termin am 8. November.

Grund dafür sind unvorhergesehene Komplikationen, die während des Einreichungs- und Genehmigungsprozesses aufgetreten sind.

Miles Jacobson, Studio Director von Sports Interactive, sagte: „Wir sind erschüttert über dieses Ergebnis, denn wir haben mit unseren Partnern seit einigen Wochen unermüdlich nach einer Lösung gesucht. Die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, ist uns besonders schwergefallen, da wir ein großartiges Spiel zurückhalten müssen, an dem eine Reihe von talentierten Mitarbeitern von SI seit geraumer Zeit sehr hart gearbeitet haben. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses Spiel so schnell wie möglich in die Hände der PS5-Spieler zu bringen.“