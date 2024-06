Football Manager 2024: Premier League Partnerschaft verkündet

Autor:, in / Football Manager 2024

Die Premier League und Sports Interactive, das Studio hinter Football Manager, haben eine vierjährige Lizenzpartnerschaft bekannt gegeben.

Ab der Saison 2024/25 sind alle 20 Vereine der Premier League in künftigen FM-Spielen voll lizenziert, mit offiziellen Logos, Trikots und Spielerfotos in der gesamten Bandbreite an Titeln von Sports Interactive.

Und jetzt können Fußballfans dank einer mehrjährigen Partnerschaft in künftigen Football Manager-Titeln ihre eigenen legendären Geschichten in der Premier League schreiben.

Egal, ob die Fans versuchen, den Titel in der Premier League zu holen, um den europäischen Fußball zu kämpfen oder die Chance auf den Aufstieg in die meistgesehene Liga der Welt zu maximieren, die Football Manager-Spieler werden wie nie zuvor in die englische Spitzenliga eintauchen.

„Seit den Anfängen von Football Manager wollten wir schon immer mit der Premier League zusammenarbeiten, und wir freuen uns, dass wir das endlich tun“, so Miles Jacobson, Sports Interactive Studio Director. „Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um die Riesenvorteile, die sie unseren Fans im Spiel bringen wird, sondern auch um die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, die fantastischen Aktionen der Premier League und ihrer Vereine abseits des Rasens zu unterstützen. Dazu gehören gemeinnützige und wohltägige Arbeit, die uns extrem viel bedeuten, ebenso wie die Möglichkeit, mit einigen ihrer bestehenden Partner zusammenzuarbeiten.

Wir sind der Premier League und ihren anderen Partnern in unserem Bereich sehr dankbar, dass sie uns erlauben, ein offiziell lizenziertes Produkt der wirtschaftlich erfolgreichsten Fußballliga der Welt zu sein.“

Nivine Emeran, Director of Licensing bei SEGA West, ergänzt: „Es ist fantastisch, endlich die heiß erwartete Partnerschaft mit der Premier League einzugehen.“ Will Brass, Chief Commercial Officer der Premier League, sagte dazu: „Der Football Manager ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Sportlandschaft und wird von Millionen von Fans auf der ganzen Welt geliebt und genossen. Wir freuen uns sehr, dass die Premier League nun noch stärker in das Spiel integriert wird, um jedem, der sich der Herausforderung stellt, einen Premier-League-Verein zu managen, ein noch intensiveres und authentischeres Erlebnis zu bieten.“

Weitere Informationen über die Integration der Premier League in den Football Manager sowie über Partnerschaften zwischen dem Studio und der Liga werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.