Football Manager 26: Aufwärmübungen sind im Xbox Game Pass angesagt

Football Manager 26 erscheint dieses Jahr am 4. November und landet direkt im Xbox Game Pass!

Die Spieler sind aufgewärmt, der Rasen gemäht – seid ihr bereit, die Zukunft des Fußballmanagements zu entdecken?

Der Football Manager 26 (FM26) wird am 4. November 2025 veröffentlicht und erscheint für PC, Mac, Xbox und PlayStation, wobei die Konsolenversionen und die PC/Mac-Version im Xbox Game Pass enthalten sein werden.