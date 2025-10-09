Football Manager 26: Aufwärmübungen sind im Xbox Game Pass angesagt

Die Spieler sind aufgewärmt, der Rasen gemäht – seid ihr bereit, die Zukunft des Fußballmanagements zu entdecken?
Der Football Manager 26 (FM26) wird am 4. November 2025 veröffentlicht und erscheint für PC, Mac, Xbox und PlayStation, wobei die Konsolenversionen und die PC/Mac-Version im Xbox Game Pass enthalten sein werden.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss ich warten bis zum Sale. Für 30€ dann
Schon lange keinen mehr gezockt, wenn es net so ein Zeitfenster wäre würde ich reinschauen
Der 24er war klasse. Freue mich schon 👍🏻
Hab jedenfalls vor das Spiel auszuprobieren. Wäre mein erstes Mal. Mal schauen wie komplex das ganze wird und wie gut die Controller-Steuerung umgesetzt ist (oder ob mein Lappy das ganze packt).
Für mich sind die FM von Sega leider zu große Zeitfresser. Aber fernab davon sind die natürlich super ungesetzt.
Ich werde „passen“, Fussball juckt mich überhaupt nicht mehr.
Ich dachte die Reihe ist „tot“… Vielleicht schau ich mal rein. Wollte ich schon seit Jahrzehnten mal tun 😅