Football Manager 26: Aufwärmübungen sind im Xbox Game Pass angesagt

Image: SEGA

Football Manager 26 erscheint dieses Jahr am 4. November und landet direkt im Xbox Game Pass!

Die Spieler sind aufgewärmt, der Rasen gemäht – seid ihr bereit, die Zukunft des Fußballmanagements zu entdecken?

Der Football Manager 26 (FM26) wird am 4. November 2025 veröffentlicht und erscheint für PC, Mac, Xbox und PlayStation, wobei die Konsolenversionen und die PC/Mac-Version im Xbox Game Pass enthalten sein werden.

  2. Phonic 279965 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.10.2025 - 09:09 Uhr

    Schon lange keinen mehr gezockt, wenn es net so ein Zeitfenster wäre würde ich reinschauen

  4. AnCaptain4u 231315 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.10.2025 - 09:52 Uhr

    Hab jedenfalls vor das Spiel auszuprobieren. Wäre mein erstes Mal. Mal schauen wie komplex das ganze wird und wie gut die Controller-Steuerung umgesetzt ist (oder ob mein Lappy das ganze packt).

  5. EdgarAllanFloh 105620 XP Hardcore User | 09.10.2025 - 10:27 Uhr

    Für mich sind die FM von Sega leider zu große Zeitfresser. Aber fernab davon sind die natürlich super ungesetzt.

  7. Ash2X 298060 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.10.2025 - 11:31 Uhr

    Ich dachte die Reihe ist „tot“… Vielleicht schau ich mal rein. Wollte ich schon seit Jahrzehnten mal tun 😅

