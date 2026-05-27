Football Manager 26: FIFA-WM 2026 startet mit neuem International-Update

Mit einem neuen Update erweitert Sports Interactive den Football Manager 26 um zahlreiche Funktionen für das internationale Management und bereitet Spieler gleichzeitig auf die FIFA World Cup 2026 vor.

Das Update erscheint für Football Manager 26, FM26 Console, FM26 Touch und FM26 Mobile. Im Mittelpunkt stehen neue Werkzeuge für den Kaderaufbau, überarbeitete spielvorbereitende Trainingseinheiten sowie eine Schnellstart-Option, mit der direkt in die Weltmeisterschaft 2026 eingestiegen werden kann.

Besonders bedeutend ist die erste offizielle Lizenzvereinbarung zwischen Sports Interactive und der FIFA. Dadurch integriert Football Manager 26 originale Turnier-Brandings, offizielle Sendungsgrafiken sowie lizenzierte Trikots der FIFA World Cup 2026 ins Spiel.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen und dient als zentraler Bestandteil des neuen International-Management-Features.

Darüber hinaus erweitert Sports Interactive den Umfang des Modus deutlich. Erstmals lassen sich in Football Manager 26 auch Frauen-Nationalmannschaften übernehmen. Zusätzlich unterstützt das Spiel Speicherstand-Kompatibilität mit Football Manager 2023 und Football Manager 2024.

Mit den neuen Features soll das internationale Management langfristig stärker in den Mittelpunkt rücken und eine deutlich tiefere Nationaltrainer-Erfahrung bieten.