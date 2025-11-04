Football Manager 26: Jetzt im Xbox Game Pass erhältlich

FM26 für PC und Mac ist bereit zum Download auf Steam, im Epic Games Store, im Microsoft Store und mit dem Xbox Game Pass*. Wer bei der Vorabzugang-Beta von FM26 auf Steam und Epic dabei war, kann nahtlos an den dortigen Fortschritt anknüpfen.

Als neueste Veröffentlichung der Kultreihe von Sports Interactive und SEGA hält FM26 eine ganze Bandbreite neuer Aufwertungen für Fans bereit, die ihr Fußballschicksal selbst gestalten wollen. In FM26 richtet sich der Fußball nach dir. Dieser Spielgeist steht im Zentrum des FM26-Veröffentlichungstrailers: Spieler müssen nicht auf magische Momente im Fußball warten, sondern beeinflussen sie selbst und schreiben Geschichten, die noch lange nach Abpfiff im Gedächtnis bleiben.

Um diesen Geist zu erreichen, wurde die reale Fußballwelt mit Ausnahmetalenten und Partnerschaften angereichert – darunter Vitinha, UEFA Champions League-Gewinner von Paris Saint-Germain, der portugiesische Wunderknabe Rodrigo Mora sowie die Erste-Mannschaft-Stars der Clubpartner von Football Manager: Manchester City und Brighton & Hove Albion. Manchester City-Stars Lauren Hemp, Yui Hasegawa und Laila Ouahabi tauchen ebenfalls auf und feiern mit uns den Einzug des Frauenfußballs im plattformübergreifenden FM26. Miles Jacobson, Studio Director bei Sports Interactive kommentiert: „Der Start von FM26 ist der Beginn einer neuen Ära für unsere Titel.

FM26 verzeichnet schon jetzt Rekorde im Vorabkauf-Zeitraum: Mehr als 100.000 Menschen haben das Spiel in den ersten 45 Minuten nach Start der Vorabzugang-Beta gespielt. Seitdem haben wir täglich mehr als 200.000 Leute im Spiel gesehen.

Die diesjährige Spielversion ist nun plattformübergreifend erhältlich, was für uns bedeutet, dass wir uns umso mehr ihrer stetigen Verbesserung widmen, um ein starkes Fundament für die nächsten 20 bis 30 Studiojahre aufzubauen.“

Mit Football Manager 26 Console werden Fans spielentscheidende Momente noch hautnaher miterleben – jetzt erhältlich für Xbox und PS5. Darüber hinaus erscheint FM26 Console auch über Xbox Game Pass, was bedeutet, dass Abonnenten ihre Kampagne ohne Extrakosten starten können.

Zugunsten einer mühelosen Steuerung und flinker Navigation über sämtliche Apple-Geräte hinweg – von iPhone und iPad bis zu Mac und Apple TV – ist Football Manager 26 Touch jetzt live auf Apple Arcade verfügbar. Wer die Fußballwelt schon in FM24 Touch dominiert hat, profitiert von allen Vorteilen der spielverändernden neuen Features – ganz einfach mit einem Spiel-Update.

Als einziger Titel der diesjährigen Veröffentlichungen, der noch nicht auf Unity umgezogen wurde, ist auch Football Manager 26 Mobile exklusiv für Netflix-Mitglieder verfügbar. FM26 Mobile kombiniert das echte Retro-Feeling mit einer ganzen Bandbreite neuer Features und legt spannende Fußballmanagement-Action in deine Hände.



