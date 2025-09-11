Football Manager 26: Release im November, inklusive Xbox Game Pass

Der Football Manager 26 wird am 4. November auf Konsolen und PC veröffentlicht, inklusive Xbox Game Pass.

Mit einer plattformübergreifenden Veröffentlichung am 4. November lässt Football Manager 26 die Herzen aller Fußballfans höher schlagen und ermöglicht es ihnen, ihre eigene Fußballgeschichte zu schreiben.

Football Manager 26 bedient sich zum ersten Mal der Macht der Unity-Engine, bringt frischen Wind in die Manager-Erfahrung und setzt beherzt einen neuen Standard in der legendären Geschichte von Sports Interactive und SEGA.

Dank volumetrischer Animationen auf Basis von realen Begegnungen und grandioser, aktualisierter Grafiken auf dem Platz gewinnt jede einzelne Partie an Drama und Spektakel. Mit der neu lizenzierten Premier League hebt Football Manager 26 die Authentizität auf ein neues Niveau und schafft die perfekte Bühne für eine neu definierte Ära des virtuellen Fußballs.

Eine neue Welt der Möglichkeiten eröffnet sich zudem durch das Debüt von Frauenfußball. Zur Schaffung einer übergreifenden Fußballwelt ist er nahtlos in das FM-Ökosystem integriert und wird gestützt von der umfangreichsten Datenbank ihrer Art und einer ganzen Reihe von lizenzierten Wettbewerben, die in den kommenden Wochen enthüllt werden.

Eine neu gestaltete Benutzeroberfläche gibt Spielern mehr Kontrolle und Einfluss auf Entscheidungen, die über die Karriere bestimmen. Ob Neueinsteiger oder FM-Veteran – die Benutzeroberfläche von FM26 ist auf intuitive Bedienbarkeit durch alle Spieler ausgerichtet und unterstützt weitere Verbesserungen in den Bereichen Taktik, Scouting und Rekrutierung.

Gleichzeitig bricht mit der Veröffentlichung von Football Manager 26 Console auch für Spieler auf Xbox und PlayStation 5 eine neue Ära des Fußballmanagements an. Football Manager 26 Console (Xbox) sowie Football Manager 26 (PC/Mac) werden beide im Xbox Game Pass erhältlich sein.

Zudem kehrt Football Manager 26 Touch mit einer digitalen Veröffentlichung am 4. Dezember für eine achte Saison auf Nintendo Switch zurück.

Trotz einer komplett neuen Engine sorgt der Einsatz einer Technologie, die gespeicherte Spiele in das neue Format umwandelt, dass FM26, FM26 Console und FM26 Touch zum Start mit Speicherdaten von Football Manager 2024 und Football Manager 2023 kompatibel sind.

Football Manager 26 Mobile erscheint ebenfalls am 4. November, und zwar als Netflix-Exklusivtitel. Football Manager 26 Mobile ist der einzige Titel der diesjährigen Veröffentlichungen, bei dem noch nicht auf Unity gewechselt wurde, kombiniert also Retro-Feeling mit maßgeschneiderten neuen Features. Zudem wird Football Manager 26 Mobile der erste Teil unserer Mobile-Reihe sein, der über Speicherdaten-Kompatibilität verfügt*.

Miles Jacobson, der Studio Director von Sports Interactive sagt: „Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute das Veröffentlichungsdatum von Football Manager 26 zu enthüllen.“ „Es war ein gewaltiges Unterfangen, Sports Interactive auf den Weg in Richtung der nächsten 20 Jahre und darüber hinaus zu bringen, aber ich könnte nicht stolzer auf die Leistungen des gesamten Teams in den letzten zwei Jahren sein.“ „Football Manager 26 stellt einen Meilenstein dar bei unserer Mission, Fußballmanagement-Perfektion zu erschaffen, und das gesamte Studio ist wirklich begeistert, dieses Spiel mit der Welt zu teilen.“

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Football Manager 26 auf anderen Plattformen werden in den kommenden Wochen enthüllt.

Football Manager 26 kann bis 4. November bei von SEGA anerkannten digitalen Händlern mit einem Rabatt von 10 % vorbestellt werden.