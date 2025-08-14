Football Manager 26: Teaser-Trailer zur offiziellen Ankündigung

Sports Interactive ist stolz darauf, den nächsten Teil unserer einzigartigen Reihe an Fußballmanagement-Simulationen anzukündigen: Football Manager 26.
FM26 verspricht, die Spieler auf eine Reise mitzunehmen, auf der sie ihre eigene Fußball-Geschichte schreiben mit unserer bis dato immersivsten und visuell opulentesten Football Manager-Erfahrung. Das Potenzial dafür, Geschichten zu schreiben, wird neu definiert, indem wir Spielern diesen wunderbaren Sport näher ans Herz legen.
Ein erster Einblick in das überarbeitete Spieltagserlebnis durch die Linse der offiziellen Premier League-Lizenz gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was nach unserem Wechsel zur Unity-Engine zu erwarten ist.
Das ist nur der Anfang. Weitere Informationen folgen. Football Manager 26 – erscheint demnächst. Ein „Match Day First Look“ soll ebenfalls bald folgen, womöglich zur Gamescom 2025.
5 Kommentare
Mit Fußball kann ich wenig anfangen (außer „meine“ Mannschaft spielt), aber der Manager interessiert mich irgendwie
Hab die Faszination für den Manager auch nie verstanden…
Werde ich mal im Auge behalten. Damals in den 2000er war ich beim Bundesliga Manager drin, aber seitdem irgendwie nicht mehr.
Hatte bei einem Teil im Gamepass mal reingeschaut und der war so lala für mich
Mal sehen wie die neue Engine ist
Na hoffentlich kommt es diesmal auch wirklich raus. Ein Jahr ohne neuen Football Manager war schon blöd 😋
Der FM ist mir leider oft zu komplex (auch wenn die Konsolenfassung nicht so komplex ist, wie die am PC) aber ich gucke gerne viele Videos von Content Creatorn.
Wie sich Mannschaften und Spieler in dem Game entwickeln, ist wesentlich faszinierender umgesetzt als in EA Sports.